Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 19:35

Salariul minim nu va fi majorat, dă de înţeles premierul Ilie Bolojan.

El spune că a avut loc o discuţie de principiu pentru a păstra şi la anul actuala valoare, iar în aproape două săptămâni chestiunea va fi tranşată.

Premierul aminteşte că pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi de pensii în sectorul public, iar o eventuală creştere a salariului minim pe economie ar produce efecte prin raportarea unora dintre salarii la nivelul minim.

În plus, adaugă Ilie Bolojan, firmelor deja confruntate cu dificultăţi le-ar fi dificil să susţină o majorare a salariului minim.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

