Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 13:57

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi au informat, marţi, că au acţionat pe raza judeţului, în scopul asigurării respectării legalităţii în domeniul stabilirii în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova şi Ucraina, dar şi din Federaţia Rusă şi alte state, la locaţiile de interes.

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ, în cadrul acţiunii au fost verificate 23 de locaţii şi legitimate 30 de persoane.

‘Poliţiştii au efectuat verificări în baza informaţiilor puse la dispoziţie de către structurile de evidenţă a persoanelor, în 23 de locaţii din municipiul Iaşi, cât şi din judeţul Iaşi, context în care au fost analizate şi circumstanţele în care a fost realizată luarea în spaţiu. Totodată, scopul acţiunii a fost asigurarea respectării legalităţii în domeniul stabilirii în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova şi Ucraina, dar şi din Federaţia Rusă şi alte state, din punct de vedere poliţienesc’, precizează sursa citată.

Conform IPJ Iaşi, verificările au fost făcute în contextul în care legislaţia privind domiciliul şi reşedinţa a fost supusă în ultima perioadă mai multor modificări şi completări, care au urmărit atât un proces de adaptare în acord cu principiile debirocratizării şi simplificării administrative, cât şi diminuarea unor fenomene care s-au dezvoltat şi au creat efecte în societate’, se menţionează în comunicatul de presă.

Aceeaşi sursă arată că cele mai recente modificări vizează situaţia persoanelor care nu mai locuiesc efectiv la adresa de domiciliu sau reşedinţă.

De asemenea, este vizată eliminarea posibilităţii înscrierii în actul de identitate a unei adrese de domiciliu la care figurează mai mult de 10 persoane în RNEP (Legea nr. 162 din 31.05.2023 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români). (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)