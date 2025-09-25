Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 19:49

Guvernul a adoptat azi oficial prelungirea cu încă 6 luni a perioadei de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază.

Autorităţile consideră că prin menţinerea până la 31 martie 2026 a acestui mecanism se vor stabiliza preţurile şi puterea de cumpărare a populaţiei.

Sunt 17 alimente la care adaosul va fi în continuare limitat, între care: carnea, laptele, pâinea, cartofii, fructele proaspete, uleiul, untul sau ouăle.

În şedinţa de astăzi, executivul a aprobat contractul de finanţare în valoare de 300 de milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii, pentru susţinerea lucrărilor de reabilitare a liniei feroviare Cluj-Napoca – Episcopia Bihor.

Proiectul vizează creşterea vitezei maxime de deplasare pe acest tronson la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă. Este prevăzută construirea a 18 km de linie dublă nouă, desfiinţarea trecerilor la nivel care nu respectă normele de siguranţă şi realizarea de pasaje denivelate.

Împrumutul va acoperi jumătate din costul total al investiţiei, a cărei finalizare este estimată pentru anul 2027.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)