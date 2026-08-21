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Discuțiile asupra legii salarizării vor continua

Discuțiile asupra legii salarizării vor continua

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 06:39

Discuțiile asupra noii forme a legii salarizării bugetarilor vor continua zilele următoare la nivel tehnic, iar săptămâna viitoare între liderii partidelor din fosta coaliție.

După întâlnirea de joi de la Cotroceni, consilierul prezidențial Radu Burnete a precizat că toți au primit spre analiză o versiune a proiectului care îndeplinește toate obligațiile asumate de România și satisface constrângerile fiscale.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat la finalul întâlnirii că elaborarea noii legi a salarizării este dificilă, având în vedere impactul financiar, dar și numărul mare de persoane vizate.

Radu Burnete: Au fost și discuții cu Comisia Europeană și vreau să explic că nu e nimic în neregulă. Până la urmă, statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR, iar grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor, bifează și jalonul din PNRR și vom obține, până la urmă, acei bani.

Și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că au fost luate în calcul mai multe variante privind aplicarea viitoarei legi, inclusiv eșalonarea creșterilor salariale sau amânarea intrării în vigoare a unor măsuri.

El a precizat că la elaborarea legii trebuie avute în vedere riscurile fiscal-bugetare, precum și situația ratingului de țară.

Dragoș Pîslaru: Această lege nu este doar o lege de negocieri cu fiecare familie ocupațională în parte și să vedem cine ia mai mult. Este o lege care presupune o echitate, transpusă tehnic într-o evaluare care a fost făcută pe toate funcțiile de Banca Mondială și care îți creează niște intervale pe niveluri de salarizare.

Discuțiile tehnice vor continua la Palatul Cotroceni, urmând ca, la începutul săptămânii viitoare, liderii să se reunească din nou cu președintele Nicușor Dan în încercarea de a ajunge la un acord politic, pentru ca legea să poată fi adoptată de Parlament.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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