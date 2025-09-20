DIICOT investighează cazul elevei din Iași ajunse la spital după ce a fumat un vape cu droguri la școală

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:39

Procurorii DIICOT efectuează cercetări în cazul elevei de clasa a 7 -a de la Școala Gimnazială ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași care a ajuns la spital, după ce a consumat un vape care conținea droguri.

Fata a primit îngrijiri medicale în secția Toxicologie a Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, iar ieri a fost externată.

Directoarea unității de învățământ, Luminița Doru, a declarat că elevei i s-a făcut rău în timpul orelor. A fost chemată ambulanța, au fost sunați părinții copilului și, totodată, a fost sesizată poliția.

Respectivul dispozitiv ar fi fost procurat de pe un site de o elevă de clasa a 8-a din aceeași școală.

Luminița Doru a precizat că vape-ul a fost consumat în afara școlii, înaintea orelor de curs:

Și Inspectoratul Școlar Județean Iași a deschis o anchetă în acest caz. De asemenea, polițiștii continuă cercetările. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO scoalabphasdeuiasi.com)