DIICOT deschide dosar penal în cazul mesajelor de ameninţare trimise la mai multe şcoli şi spitale

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 19:02

DIICOT a anunţat, miercuri, că a deschis un dosar penal în care face cercetări cu privire la mesajele de ameninţare trimise pe adresele de e-mail ale mai multor şcoli şi spitale din ţară.

‘Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale mai multor unităţi spitaliceşti şi de învăţământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului’, se precizează într-un comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Poliţiştii audiază, miercuri, un elev în vârstă de 17 ani bănuit că ar fi autorul mesajelor.

Duminică, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ şi unele unităţi medicale din ţară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. ‘După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală’, informa, luni, IGPR.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan, a transmis că un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din ţară.

‘Mesajul a fost trimis de pe aceeaşi adresă de mail de pe care au fost trimise şi mesajele anterioare. Atât ieri, cât şi astăzi, Poliţia Română a fost sesizată de către mai multe unităţi şcolare, din Capitală şi mai multe judeţe, cu privire la faptul că unele instituţii de învăţământ au primit mesaje de ameninţare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost ataşate şi ceva fotografii’, a declarat Drăgan, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

El a precizat că, în urma verificărilor efectuate împreună cu SRI, au reieşit indicii că mesajul este fals, dar autorităţile continuă verificările în acest caz, iar anchetatorii au deja câteva piste în lucru.

‘Mesajul de ameninţare a fost primit de pe aceeaşi adresă de mail. Aşadar, persoana care l-a trimis este aceeaşi. Avem câteva piste în lucru la acest moment’, a precizat Drăgan. (Agerpres/ FOTO rra/arhiva)

