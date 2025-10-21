Ascultă Radio România Iași Live
DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 15:01

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis, după ce alţi 300 de păgubiţi au depus plângeri penale, potrivit unor surse judiciare.

În urma acestor noi plângeri în dosar a fost înregistrat un prejudiciu suplimentar de aproape 36 de milioane de euro.

Până în prezent, la dosar există în total 700 de plângeri penale cu 850 de persoane având calitatea de victime.

Prejudiciul în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave a urcat la aproximativ 75 de milioane de euro.

Sumele reprezintă bani achitaţi de păgubiţi pentru imobile care nu au fost construite şi livrate.

În luna februarie a acestui an fosta deputată PSD Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, inculpaţi în acest dosar, au stat în arest preventiv timp de 10 zile, fiind ulterior eliberaţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ei sunt anchetaţi penal de DIICOT sub acuzaţia că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. (Rador/ FOTO rra.ro/ arhiva)

