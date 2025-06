Deschiderea ofertelor pentru trei loturi din Autostrada A 8 se amână din cauza unei contestații

Publicat de Andreea Drilea, 11 iunie 2025, 12:30

O firmă cu sediul în Iași a depus câte o contestație pentru cele trei loturi din viitoarea Autostradă A8 dintre localitățile Lețcani și Ungheni.

Respectiva firmă a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 43 de milioane de lei și un profit de 4,3 milioane de lei și este considerată o firmă de mici dimensiuni.

Pentru cele trei loturi, respectiv Lețcani – Iași – Golăiești – Pod peste Prut, ofertele trebuiau deschise în perioada 28 iulie – 1 septembrie.

Constantin Mihai are detalii: ”Compania Națională de Investiții Rutiere a înregistrat cele trei contestații depuse de aceeași firmă pentru trei loturi din viitoarea autostradă A8, pe tronsonul Moțca-Iași-Pod peste Prut. Cele trei loturi sunt Lețcani-Iaşi, Iași-Golăiești și Golăieşti-Pod peste Prut. Lotul Lețcani-Iași are o lungime de 17,7 km și o valoare de 5,2 miliarde lei. Pe 25 august trebuiau deschise ofertele. Următorul lot, Iași-Golăiești, are o lungime de 12,7 km și o valoare de 4,1 miliarde. Pe 1 septembrie trebuiau descrise ofertele, apoi lotul Golăiești-Pod peste Prut are o lungimte de doar 2,77 km și o valoare de 267 milioane lei. În acest caz, pe 28 iulie, trebuiau evaluate ofertele. Firma care a depus cele trei contestații, câte o contestație pentru fiecare lot, este o firmă de mici dimensiuni. Are patru puncte de lucru în județele Iași și Neamț, Constanța și Tulcea. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 43 milioane de lei și un profit de 4,3 milioane, în scădere față de 2023 cu aproximativ 20%. Acea firmă a construit drumuri comunale și județene, rondul Era din Păcurari și centre comerciale. Nu a construit autostrăzi. Dar pe această porțiune, Lețcani – pod peste Prut sunt câteva semne de întrebare. Proiectele au valori foarte mari, 5,2 și respectiv 4,1 miliarde lei. Cert este că termenele se prelungesc.”

