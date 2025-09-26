Cristian Pistol: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 13:08

Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%, a anunţat vineri directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

‘Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%. Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori şi mai mult de 450 de utilaje. Pe Lotul 1 (Săuceşti – Trifeşti), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5 %. Lucrările de pe Lotul 2 ( Trifeşti – Gherăeşti), în lungime de 18, 99 km , au ajuns la un stadiu fizic de 36%.Pe şantierul Lotului 3 ( Mirceşti – Paşcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%’, a transmis Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Printre lucrările care se execută pe întregul tronson (77,38 km) se numără cele pentru construcţia nodului rutier turbion care va face legătura A7 cu A8 şi pentru asigurarea conexiunii nodului rutier Bacău Nord cu Varianta Ocolitoare (VO) Bacău.

Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău-Paşcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri şi două pasaje.

‘Contractele, finanţate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026)’, a mai scris Pistol pe pagina de socializare. (Agerpres/ FOTO facebook Cristian Pistol)