Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au aprobat proiectul legii privind plata pensiilor private

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 17:50

Comisiile reunite pentru muncă şi de buget din Camera Deputaţilor au aprobat proiectul privind plata pensiilor private, în forma agreată anterior de Senat.

Actul normativ prevede ca beneficiarii pilonului 2 şi 3 de pensii să poată retrage 30 de procente din suma acumulată, restul urmând să fie plătit lunar, pe o perioadă de opt ani, sau sub forma unei rente viagere pe toată durata vieţii. Singura excepţie sunt persoanele diagnosticate cu afecţiuni oncologice, care vor putea retrage întreaga sumă.

Deputatul UDMR, Éva Csép, a propus că, alături de bolnavii oncologici, să fie incluse şi alte categorii care vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranşă.

Éva Csép: Ar trebui să intre toată lumea care este în programe de sănătate, pentru că acolo nu numai oncologii sunt cei care au nevoie de aceşti bani pentru a reveni starea de sănătate şi să vedem ce se întâmplă cu membrii de familie. Ce se întâmplă dacă copilul meu suferă de o boală incurabilă şi eu vreau să beneficiez de aceşti bani pe care i-am economisit ani de zile şi am ieşit la pensie?

Modificări ale textului adoptat în Senat au venit şi din partea deputatului USR Claudiu Năsui, care a propus ca, în cazul pilonului 3 de pensii, beneficiarii să poată retrage întreaga sumă, în timp ce deputatul PNL Florin Roman a cerut reducerea perioadei la şase ani pentru plata în tranşe egale lunare. Toate amendamentele au fost însă respinse prin vot în comisiile reunite de specialitate. În cadrul dezbaterii, deputatul AUR, Dumitriţa Mitrea, a atras atenţia că actul normativ reglementază toate fondurile private de pensii.

Dumitriţa Mitrea: În această propunere legislativă s-a făcut o ciorbiţă. Am băgat şi pilonul 2 de pensii şi am băgat şi pilonul 3 de pensii. Pilonul 2 de pensii, într-adevăr, este pensie de stat dată în administrare privat şi este obligatorie. Dar pilonul 3 de pensii este pensia omului. El poate face ce vrea cu ea. De ce aţi amestecat pilonul 2 de pensii cu pilonul 3 de pensii?

Documentul a primit raport favorabil în forma adoptată în Senat. Actul normativ a fi transmis pentru dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional. (Rador/ FOTO cdep.ro)