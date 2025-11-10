Ascultă Radio România Iași Live
Comisia juridică din Senat a avizat favorabil un proiect legislativ pentru eliminarea indemnizaţiei compensatorii a judecătorilor CCR

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 15:38

Comisia juridică din Senat a avizat favorabil un proiect legislativ ce vizează eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale.

Potrivit legii în vigoare, la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării acestuia din motive de sănătate, judecătorii CCR primesc o sumă egală cu indemnizaţia netă pentru şase luni de activitate.

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului şi unul dintre iniţiatori: La momentul la care noi am iniţiat acest proiect de lege era discuţia în spaţiul public cu privire la indemnizaţia suplimentară pe care o pot încasa cei care pleacă din Curtea Constituţională. Consider că, pe acelaşi principiu pe care se merge şi pe proiectul de lege cu pensiile magistraţilor, trebuie să fie oarecare echitate şi în această zonă. Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească, oricum foarte agitată, din mai multe puncte de vedere. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)

