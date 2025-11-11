Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CNIR a primit o contestaţie la contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca)-Târgu Frumos de pe A8

CNIR a primit o contestaţie la contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca)-Târgu Frumos de pe A8

CNIR a primit o contestaţie la contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca)-Târgu Frumos de pe A8

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 14:05

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că, marţi, a primit o contestaţie la contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca) -Târgu Frumos al Autostrăzii A8.

‘Compania Naţională de Investiţii Rutiere anunţă că, astăzi, 11 noiembrie 2025, a primit o contestaţie a Asocierii SA&PE Construct SRL (Leader), Tehnostrade SRL, Spedition UMB, Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8’, se menţionează într-un comunicat al CNIR.

Potrivit sursei citate, contestaţia a fost depusă la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC).

Contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni a fost atribuit de CNIR la data de 30 octombrie 2025.

Tronsonul 1 Târgu Neamţ (Moţca) – Târgu Frumos, din judeţul Iaşi, are o lungime de 27 de kilometri şi va cuprinde: 36 de poduri şi pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km 27, în lungime de 1.100 de metri), patru tuneluri – cu o lungime totală de 1,7 kilometri, şi trei noduri rutiere (nod Moţca DN 24, Nod Paşcani DJ 208 şi nod Târgu Frumos DN 28 B).

Asocierea de constructori din România şi Bulgaria, Danlin XXL (lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta, a fost declarată, în 30 octombrie 2025, câştigătoarea licitaţiei pentru acest tronson, cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei, iar contractul de proiectare şi execuţie urma să fie semnat dacă în termen de zece zile nu se depuneau contestaţii. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

