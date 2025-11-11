Ascultă Radio România Iași Live
Botoşani: Fostul primar al comunei Mihai Eminescu, acuzat de luare de mită, şi-a recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 14:57 / actualizat: 11 noiembrie 2025, 18:52

Fostul primar al comunei botoșănene Mihai Eminescu, Dumitru Verginel Gireadă, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, în care acceptă pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, propusă de anchetatori.

Acesta a recunoscut că a luat mită de mai multe ori în ultimii trei ani, în schimbul alocării unor contracte de achiziţii publice sau al urgentării aprobării unor plăţi. De exemplu, i s-au plătit facturi de peste un milion de lei pentru construcţia şi renovarea a trei imobile, iar pentru alte 200 de mii de lei, edilul a atestat prestarea fictivă de servicii de excavare.

Acordul a pus capăt anchetei penale, dosarul a fost trimis în instanţă, iar decizia finală aparţine Tribunalului Botoşani.

Vine cu detalii corespondenta noastră, Gina Poenaru: Procurorii au dispus sesizarea Tribunalului Botoșani pentru judecarea cauzei, după ce edilul, aflat sub control judiciar, a recunoscut integral acuzațiile și a acceptat pedeapsa propusă, 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani. Fostul edil este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitorului DNA, în perioada iulie 2022-martie 2025, Verginel Gireadă, în calitate de primar, ar fi pretins și primit sume de bani, bunuri și folose necuvenite de la administratorul unei firme care derula lucrări publice în comuna Mihai Eminescu. În schimb, acesta ar fi facilitat atribuirea contractelor de achiziții publice și urgentarea plăților pentru lucrările executate. Procurorii au identificat 5 acte materiale, plata unor materiale de construcții în valoare de peste 1 milion de lei, folosite la renovarea și amenajarea a 3 imobile deținute de Gireadă și de membrii familiei sale, primirea unui autoturism în valoare de peste 20.000 de euro, oferit ca mită și pus ulterior la dispoziția unei persoane apropiate, solicitarea efectuării prioritare a unor plăți pentru o firmă controlată de un membru al familiei sale, obținerea unui teren evaluat la 50.000 de euro în condiții avantajoase, printr-un contract de vânzare-cumpărare, dar și încasarea fictivă a sumei de 200.000 de lei pentru servicii de escavare și transport, care, potrivit anchetatorilor, nu au fost prestate în realitate. În vederea confiscării speciale, s-a dispus sechestrul asupra sumei de 20.000 de lei, ridicată de la inculpat și indisponibilizarea sumei de 1,3 milioane de lei, aflată în contul inculpatului. 

