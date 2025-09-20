Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Proiect major de modernizare a infrastructurii rutiere în centrul Iașului

20 septembrie 2025

Primăria municipiului Iași demarează un amplu proiect de modernizare a infrastructurii stradale din centrul localității.
Acesta prevede crearea unui inel cu sens unic, pentru circulația tramvaielor, pe traseul străzilor Anastasie Panu – Palat – Sfântul Lazăr.
Se va introduce o linie de tramvai, pe strada Sfântul Lazăr, pe sensul de urcare din Podu Roș către Hala Centrală, iar linia de tramvai de pe traseul Hala Centrală – Palatul Culturii – Podu Roș va fi strămutată.
Proiectul a fost votat în cadrul ședinței extraordinare de ieri a Consiliului Local și are o valoare de 120 de milioane de lei.
Primarul municipiului Iași, Mihai ChiricaEste o transformare substanțială a centrului orașului, pentru că el vine să programeze o circulație în regim de sensuri unice. Și, sigur, vine și cu reconfigurarea pieții din fața Palatului Culturii, care va deveni cea mai mare piață publică din țară și care va îngloba și Biserica ”Sfântului Nicolae Domnesc” și ”Dosoftei”, inclusiv cu creșterea suprafeței de pietonal prin îngustarea unei benzi de circulație, având în vedere că din șase benzi cu circulație în ambele sensuri, vor rămâne cinci benzi cu circulație într-un singur sens. Eu cred că este o modificare necesară pentru a și fluidiza, pentru a încuraja zona pietonală și pentru a favoriza transportul public de călători. Este o altă etapă care va fi urmată de construirea pasajului în Pod Roș, care va scoate un flux de circulație de la sol și îl va trimite pe un pasaj suprateran, ceea ce va aduce o notă în plus, privind fluidizarea.

Proiectul va trebui încheiat până la sfârșitul anului 2028 și conține inclusiv  achiziționarea a 10 tramvaie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
