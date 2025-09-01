(AUDIO) Profesorii din județul Vaslui au pichetat, astăzi, sediul Prefecturii

Liderii de sindicat cer demisia ministrului Educației și spun că măsurile afectează calitatea procesului de predare.

Sorin Țiplea, președintele Federației Sindicatului Liber din Învățământ din Vaslui: Evident că cel de-al doilea pas al nostru sau principalul motiv este demisia ministrului Daniel David, care în toată această perioadă a mințit, a dezinformat și nu a dorit să aibă un dialog constructiv cu sindicatele din învățământ. Dar aceasta este doar o chestiune simplă de a cere demisia ministrului, pentru că trebuie rezolvate în mod automat toate problemele create de Legea 141 și atunci primul pas pe care ar trebui să-l facă actualul guvern este abrogarea măsurilor care privesc educația din Legea 141 în integralitatea lor și așa cum îi place domnului ministru Daniel David să spună, ”să începem să construim”.

Nemulțumirea profesorilor va fi vizibilă și pe 8 septembrie, la deschiderea noului an școlar.

Sindicaliștii anunță că nu vor participa la festivități, pentru a transmite un semnal de protest. Cadrele didactice vor fi în cancelarie, vor purta ecusoane cu mesaje, iar apoi își vor prelua elevii direct în clase. Nu vor organiza însă ședințe cu părinții și nu vor distribui manuale în acea zi.

La prânz, profesorii vasluieni intenționează să participe la un miting în Piața Civică din municipiu.

S-au întâmplat foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, fără să fim consultați. Nu suntem de acord cu ministrul care nu cunoaște realitățile învățământului românesc. Am impresia că n-a fost niciodată în școală ca să ne înțeleagă.

Dacă noi nu am avea o reacție, asta înseamnă că nici noi nu respectăm pe noi și munca noastră. În primul rând, cele două ore primite nu înseamna că profesorul trebuie să mai meargă câteva minute la școală. Înseamnă încă două clase, cu încă 30 de elevi în clasă, cu alte probleme, alte situații cu care ne confruntăm, alt timp de pregătire.

