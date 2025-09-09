Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Ministrul Daniel David invită sindicatele, profesorii, elevii și studenții la discuții în vederea găsirii de soluții pentru ameliorarea unor măsuri care au afectat sistemul

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 11:24

Ministrul Educației, Daniel David, va avea consultări cu sindicatele, profesorii, elevii și studenții pe marginea măsurilor impuse prin programul fiscal bugetar asumat de Guvern. 

Analiza a fost solicitată de administrația prezidențială, după discuțiile de ieri cu sindicatele din educație.

Daniel David a declarat, pentru postul nostru de radio, că dorește să găsească împreună cu actorii din sistem soluții pentru ameliorarea unor măsuri care au afectat sistemul, acestea urmând să fie aplicate de anul școlar viitor, sau chiar din prima parte a anului calendaristic următor: ”După discuția de la Cotroceni cu sindicatele, înțeleg că și sindicatele își fac propria analiză pentru a vedea ce impact există, ce măsuri s-ar putea atenua anul viitor și președinția mi-a cerut și mie același lucru. Eu o spun în public înainte că toate măsurile pe care le-ați văzut sau care au apărut în spațiu public sunt măsuri temporare, sigur unele pe o perioadă mai lungă, altele pe o perioadă mai scurtă, dar putem începe să regândim și să ameliorăm unele din aceste măsuri fie cu anul școlar viitor sau de ce nu chiar cu începutul de an sau cu prima parte a anului viitor, dar pentru asta trebuie să facem aceste analize. Eu am invitat și o să invit pentru această analiză și sindicatele, elevii, studenții, profesorii. Dacă vor dori să participe să facem împreună aceste proiecții și să gândim aceste măsuri, m-aș bucura, altfel, ministerul oricum trebuie să le facă pentru că le aveam în intenție, indiferent că îmi cerea sau nu președinția.”

Ministrul Daniel David a reiterat, pentru postul nostru de radio, faptul că Educația nu a mai primit fondurile necesare  la rectificarea bugetară, respectiv două miliarde de lei,  iar prin măsurile luate au putut fi asigurate salariile și bursele până la sfârșitul anului: ”Din bugetul insuficient pe care l-am primit, ca urmare a acestor măsuri, salvăm aproximativ 400 de milioane în acest an și 800 de milioane ar fi pe un an întreg. Este vorba de ce salvezi din bugetul insuficient pe care l-ai avut. Educația ar fi avut nevoie la rectificare de încă 2 miliarde. Făcând aceste măsuri, noi practic nu mai cerem 2 miliarde și am salvat 400 de milioane. În total, 2 miliarde 400. Este o sumă mare. Educației nu îi se taie ceva. Nu se taie nimic, doar că nu mai primim cele 2 miliarde la rectificare. Asta este marea problemă și trebuia să ne descurcăm fără cele 2 miliarde, de aceea au apărut măsurile de criză fiscal-bugetară.”

Sindicatele din educaţie vor face consultări pentru a decide cum vor continua protestele, putând merge chiar şi până la greva generală. Liderii sindicali sunt nemulţumiţi că preşedintele Nicuşor Dan, care i-a primit, ieri, la Palatul Cotroceni, nu le-a făcut promisiuni clare legate de cele două cereri ale lor – demiterea ministrului educaţiei şi abrogarea măsurilor de criză aplicate în sistemul de învățământ.

Un interviu despre cum se pregătește sistemul pentru provocările acestui an școlar, dar și despre noile programe pentru liceu veți putea asculta în emsiunea ”Starea Educației”, de joi, 11 septembrie, începând cu ora 14,05.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO gov.ro)

