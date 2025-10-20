(AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare

Ministerul Educației a lansat, astăzi, în consultare publică, proiectul de ordin care modifică regulile privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare.

Potrivit acestuia, la clasele primare nu mai pot fi organizate olimpiade ți concursuri școlare, acestea fiind prevăzute doar pentru ciclul gimnazial și cel liceal.

Ce alte noutăți mai aduce documentul, ne spune Andreea Daraban: Proiectul de ordin care modifică regulile privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare propune digitalizarea corectării lucrărilor, desfășurarea competițiilor online și accesul elevilor la lucrări înainte de contestații. O altă noutate este obligativitatea publicării subiectelor și baremelor după fiecare probă. De asemena, ministerul a decis menținerea restricției ca olimpiadele și concursurile să fie organizate doar pentru elevii de gimnaziu și liceu, nu și pentru cei din ciclul primar. Elevii care studiază acasă sau în spital vor putea susține probele acolo unde se află, cu excepția celor practice. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să concureze la o clasă superioară în cadrul aceluiași ciclu de învățământ. Pentru etapa națională a olimpiadelor, pragul de calificare crește de la 40 la 60% din punctajul maxim, însă numărul de locuri rămâne neschimbat. Ministerul Educației încurajează părinții, elevii și profesorii să trimită sugestii în perioada de consultare publică.

