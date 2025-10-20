Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare

(AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare

(AUDIO) Ministerul Educaţiei a lansat în consultare un proiect privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 16:40

Ministerul Educației a lansat, astăzi, în consultare publică, proiectul de ordin care modifică regulile privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare.

Potrivit acestuia, la clasele primare nu mai pot fi organizate olimpiade ți concursuri școlare, acestea fiind prevăzute doar pentru ciclul gimnazial și cel liceal.

Ce alte noutăți mai aduce documentul, ne spune Andreea Daraban:  Proiectul de ordin care modifică regulile privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare propune digitalizarea corectării lucrărilor, desfășurarea competițiilor online și accesul elevilor la lucrări înainte de contestații. O altă noutate este obligativitatea publicării subiectelor și baremelor după fiecare probă. De asemena, ministerul a decis menținerea restricției ca olimpiadele și concursurile să fie organizate doar pentru elevii de gimnaziu și liceu, nu și pentru cei din ciclul primar. Elevii care studiază acasă sau în spital vor putea susține probele acolo unde se află, cu excepția celor practice. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să concureze la o clasă superioară în cadrul aceluiași ciclu de învățământ. Pentru etapa națională a olimpiadelor, pragul de calificare crește de la 40 la 60% din punctajul maxim, însă numărul de locuri rămâne neschimbat. Ministerul Educației încurajează părinții, elevii și profesorii să trimită sugestii în perioada de consultare publică.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 17:14

CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind...

CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională
Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 17:08

Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă cu...

Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova
Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 13:32

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei. Acesta poate fi un real pericol, atrag atenţia autorităţile şi specialiştii în...

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinţei
Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 13:29

Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria

Peste 5.000 de militari şi 1.200 de mijloce tehnice din zece state NATO participă, de astăzi până pe 13 noiembrie, la exerciţiul „Dacian...

Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 13:23

Precizări privind stadiul anchetei şi evoluţia situaţiei generate de explozia din Calea Rahovei

Alimentarea cu gaze naturale a fost reluată pe unele străzi din cartierul Rahova din Capitală. Pentru blocurile aflate în zona afectată de...

Precizări privind stadiul anchetei şi evoluţia situaţiei generate de explozia din Calea Rahovei
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 10:29

Blocul din capitală unde a avut loc o explozie nu mai poate fi locuit

Blocul din Calea Rahovei din capitală unde a avut loc explozia care a ucis trei persane şi a rănit altele nu mai este sigur pentru locuit –...

Blocul din capitală unde a avut loc o explozie nu mai poate fi locuit
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 07:39

Coaliţia de guvernare reia, săptămână aceasta, discuţiile cu privire la reforma administraţiei

Coaliţia de guvernare reia, săptămână aceasta, discuţiile cu privire la reforma administraţiei. Într-un interviu recent la Radio România...

Coaliţia de guvernare reia, săptămână aceasta, discuţiile cu privire la reforma administraţiei
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 06:54

Încep înscrierile în programul de susținere a natalității

Astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității – FIV 2025. Se...

Încep înscrierile în programul de susținere a natalității