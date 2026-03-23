(AUDIO) Lucrări ample în centrul Iașului: Piața Unirii va fi transformată
Publicat de Andreea Drilea, 23 martie 2026, 09:34
În Piața Unirii din Iași încep, astăzi, lucrările de reorganizare a întregului ansamblu arhitectonic.
Valoarea proiectului este de aproximativ 9 milioane de lei, fondurile fiind asigurate, în integralitate, de către Primăria municipiului.
Edilul Mihai Chirica a precizat că Piața Unirii va deveni și o zonă de agrement, nu doar spațiu pietonal.
El a spus că vor fi montați stâlpi de iluminat și fântâni arteziene, iar actualul mozaic va fi înlocuit cu pavaje din granit: ”Modernizarea Pieții Unirii este un proces amplu care presupune înlocuirea completă a pavajelor și, sigur, modernizarea fântânilor, a spațiilor verzi. Lucrările vor începe prin organizarea acestora în partea de nord, să spunem, a Pieții Unirii spre hotelul Unirea, urmând ca funcție de capacitatea de asigura și traversarea acesteia de către pietoni, să o etapizăm, astfel încât pe părțile finalizate să se poată circula în condițiile în care pe cele în lucru o să fie blocată circulația pietonală. Vor dura aproximativ 12 luni de zile, bănui că abia anul viitor o să reușim să inaugurăm.”
