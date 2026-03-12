Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Aproximativ 70% dintre profesorii din Vaslui anunță boicotarea simulărilor examenelor naționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 12:33

Aproximativ 70% dintre cadrele didactice din județul Vaslui au anunțat că nu vor participa la simulările examenelor naționale care încep săptămâna viitoare, a declarat în emisiunea Starea Educației, Sorin Țiplea, liderul Sindicatului Didactica Vaslui, afiliat Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. 
Este vorba despre aproximativ 2.600 de profesori dintr-un total de aproape 3.800 de cadre didactice din județ.
Sorin Țiplea avertizează că, deși Ministerul Educației susține că simulările se vor desfășura fără probleme, în realitate ar putea apărea sincope, mai ales în școlile mari, unde numărul elevilor este ridicat.
Sorin Țiplea: Nu cred că nu vor fi sincope, chiar dacă în anumite unități de învățământ se va realiza această simulare. Probabil, în anumite unități de învățământ, vor supraveghea directorii de unități de învățământ. Acolo unde avem  efective foarte mici, de aproximativ o singură clasă, atunci când este vorba de o clasă într-o școală – și știm că în mediul rural există foarte multe astfel de situații – probabil în acele unități de învățământ se va realiza simularea. Dar în școlile mari, din toate informațiile pe care le avem noi, acolo este problematică această chestiune, pentru că acești elevi nici nu pot fi mutați în alte unități de învățământ, fiind vorba de un număr foarte mare.
Principalele revendicări ale sindicatelor din învățământ vizează modificarea normei didactice de predare majorate, plata integrală pentru activitățile realizate la plata cu ora, revizuirea sistemului burselor pentru elevi.
Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că săptămâna viitoare va avea un dialog cu reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar. În ceea ce privește organizarea simulării pentru Evaluarea Națională, ministrul afirmă că peste 90% dintre școli și-au exprimat disponibilitatea de a desfășura testarea.
Totodată, potrivitlui  Mihai Dimian, peste 8.700 de profesori s-au înscris deja ca evaluatori, număr considerat suficient pentru corectarea lucrărilor elevilor înscriș. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)
