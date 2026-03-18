(AUDIO) ApaVital suplimentează alimentarea cu apă pentru localități din Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 08:09

Conducerea Societății „Apa-Vital” din Iași a anunțat că a suplimentat considerabil debitul de aducțiune a apei către localitatea Măcărești din Republica Moldova.

Decizia a fost luată în contextul instituirii Stării de Alertă pe Nistru, în urma bombardării Centralei energetice din Novodnistrovsk, Ucraina, și a deversării în râul Nistru a unor importante cantități de produse petroliere.

În urmă cu câteva zile s-a luat decizia sistării furnizării apei către cetățenii din raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sângerei.

Directorul „Apa-Vital” de la Iași, Mihai Doruș, a mai anunțat că în regim de urgență s-au suplimentat debitele și către Nisporeni: ”Noi am aflat în weekend, cred că sâmbătă, despre poluarea de pe Nistru. Cei din Republica Moldova, colaboratorii noștri din minister, de la agențiile guvernamentale ne-au solicitat ajutorul. Ne-am oferit să facem analize în laboratoarele noastre acreditate, la apă potabilă, la apă uzată. Putem determina mulți parametri, dar ceea ce interesa pe ei, ce tip de poluare petrolier a avut loc, noi nu putem face. Dar le-am recomandat alte două laboratoare din București care sunt acreditate special pentru astfel de substanțe poluante tip petrolier. Au fost colegii mei specialiști în tratare acolo, la Bălți. I-am sfătuit cum să refacă paturile straturi în stația de filtrare. Ca soluție, noi nu avem încă o aducțiune spre Bălți. Au fost în discuții mulți ani în urmă, de la Glodeni, de la Fălești dar deocamdată îi concretizată doar traversarea de la Măcărești. Am primit o solicitare de la ministerul lor și le vom trimite 10 tone de cărbune activ. Vor organiza ei transportul astfel încât să poată îndepărta poluații.”

În prezent doar Societatea „Apa-Vital” din Iași furnizează apă potabilă în stânga Prutului prin subtraversarea de la Măcărăști: ”Când este o poluare, aștepți să treacă unda, faci analize permanent să cunoști calitatea apei brute și, pe urmă funcție de ce tehnologie ai în tratare poți să reiei furnizarea. Dăm apă acum în Măcărești, putem da în tot sistemul lor, de acolo, în mai multe localități merge, se poate cupla și cu Nisporeniul la final, dar noi avem patru subtraversări programate de noi în diferite faze de proiectare. Foarte avansată, de exemplu, este cea de la podul rutier de la Ungheni, unde vom traversa cu conducte.”

