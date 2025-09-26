Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Alegeri în Republica Moldova sub presiunea Moscovei și rețelelor de propagandă

(AUDIO) Alegeri în Republica Moldova sub presiunea Moscovei și rețelelor de propagandă

(AUDIO) Alegeri în Republica Moldova sub presiunea Moscovei și rețelelor de propagandă
Foto: oplus_3145730

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 19:20

În Republica Moldova au loc, duminică, alegeri parlamentare.
Potrivit autorităţilor de la Chişinău, dar şi analiştilor politici, Kremlinul încearcă să influenţeze votul prin diverse metode – coruperea alegătorilor, dezinformare, încercări de destabilizare a ordinii publice, atacuri cibernetice.
Sute de percheziţii şi zeci de reţineri ale membrilor grupării Şor au avut loc în ultimele zile.
Ziarul de Gardă de la Chișinău a dezvăluit, la începutul lunii septembrie, că un grup legat de oligarhul condamnat și fugar Ilan Șor coordonează sute de activităţi prin grupuri secrete de Telegram, pentru a crea o avalanşă de propagandă anti-UE pe TikTok și Facebook.
Măriuța Nistor, jurnalista de investigație care s-a infiltrat în rețeaua de trolli, a explicat, în emisiunea „Imperativ”, la Radio Iași, cum pot fi identificate astfel de conturi false.
Măriuța Nistor: În principiu, aceste conturi nu au fotografii cu alte persoane, dar nu au fotografii cu propria față, nu au fotografi în care sunt etichetați de altcineva, nu au date despre unde au fost, ce au văzut. Bine, sunt și alte conturi care nu distribuie aceste informații, însă scriu postări. Această formă de trolli, această armată digitală a fost foarte bine instruită ca să dea impresia unor profile autentice. De aceea este periculos. Dar în același timp, ceea ce mă bucură foarte mult este că aceste conturi nu au foarte multă apreciere la aceste postări, pe Facebook, cel puțin, nu au foarte mult apreciere, pe TikTok au într-adevăr multe vizualizări.

Măriuța Nistor a mai spus, în emisiunea „Imperativ”, că – în Republica Moldova – există oameni care înțeleg corect influența și ingerințele Rusiei în procesul electoral, iar aceștia se vor mobiliza, duminică, la vot.
Măriuța Nistor:  Eu sunt realistă, înțeleg foarte bine care sunt mijloacele prin care Federația Rusă încearcă să submineze parcursul european și încearcă să influențeze rezultatele din 28 septembrie, dar mai înțeleg încă un moment, suntem o țară care are o proporție semnificativă de oameni care gândesc critic și care înțeleg, la fel ca mine, impactul pe care l-ar putea avea Federația Rusă în Republica Moldova în alegeri și se vor mobiliza la fel cum au făcut anul trecut.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
