APIA începe campania de plăţi în avans din subvenţiile pe hectar şi pe cap de animal aferente anului de cerere 2025

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 06:42

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura începe astăzi campania de plăţi în avans din subvenţiile pe hectar şi pe cap de animal aferente anului de cerere 2025.

Potrivit legislaţiei europene în vigoare, statele Uniunii pot acorda plăţi în avans în procent de 70% din cuantumul intervenţiilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă.

Campania se va desfăşura până pe 30 noiembrie, iar plăţile vor fi efectuate în lei la cursul euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie.

Potrivit APIA, fermierii au depus aproximativ 700.000 de cereri de plată în perioada 3 martie – 13 iunie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro