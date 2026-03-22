Transportatorii cer intervenţia urgentă a Guvernului pentru a evita o criză economică majoră din cauza scumpirilor la carburanţi
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 11:33
Transportatorii trag un semnal de alarmă în privinţa scumpirilor la carburanţi şi cer intervenţia urgentă a Guvernului pentru a evita o criză economică majoră.
Reprezentaţii Confederaţiei COTAR avertizează că, fără o plafonare a preţurilor sau o reducere a accizelor, vor urma falimente în lanţ, şomaj masiv şi chiar foamete.
Deşi executivul a propus deja o subvenţie pentru motorină, transportatorii spun că suma este prea mică pentru a acoperi pierderile uriaşe din ultima perioadă.