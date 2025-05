Propunerea ministrului Educaţiei de a modifica examenul de Evaluare Naţională, susţinută de Federaţia Sindicatelor din Educaţie

23 mai 2025

Propunerea ministrului educaţiei de a modifica examenul de evaluare naţională este susţinută de Federaţia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Elevii trebuie evaluaţi pentru toate competenţele cheie şi nu doar la două discipline cum este în prezent, consideră Daniel David, care doreşte implementarea cât mai rapidă a unui proiect pilot în acest sens, agreat de toţi cei implicaţi în domeniul educaţiei.

Reporterul RRA, Felicia Mocanu, are detalii:

Reporter: După finalizarea gimnaziului, elevii trebuie să deţină mai multe competenţe de care să se folosească pe parcursul vieţii, consideră Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie.

Marius Nistor: Trebuie să plecăm de la faptul că ministrul a avut curajul să aibă o astfel de abordare privind evaluarea naţională, pe care o consider nerelevantă în momentul de faţă, atâta vreme că sunt două testări doar la două discipline. Domnia sa doreşte o testare, o evaluare mai amplă, ţinând cont că, până la urmă, fiecare absolvent trebuie să aibă cel puţin cinci competenţe fundamentale şi, bineînţeles, până la sfârşitul liceului, cele opt competenţe cheie Asta nu înseamnă că nivelul de cunoştinţe pe care el trebuie să-l asimileze trebuie să fie la un nivel foarte ridicat. Nu trebuie să fie niciun stres suplimentar pentru elevi. Deci dacă vorbim de gimnaziu, pe clasa a VIII-a nu mă mai interesează decât Limba şi literatura română şi Matematica. Restul devin discipline de mâna a doua. Ori ca să fiu un cetăţean complet, ca să am şanse de reuşită în viaţă, nu este suficient să învăţ doar la câteva discipline. până la urmă, am nevoie şi de puţină geografie, şi de puţină istorie, şi de puţină cultură muzicală. Ar trebui să am şi nişte cunoştinţe elementare de desen.

Reporter: Liderul federaţiei a mai adăugat că, în perioada următoare, va avea mai multe discuţii cu ministrul educaţiei, Daniel David, pentru a se pune de acord alături şi de alţi specialişti în educaţie asupra felului în care se va desfăşura evaluarea naţională.

