Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:14

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte miercuri la ora 16:00 la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor, potrivit agendei şefului statului.

El a avut marţi o discuţie cu liderii coaliţiei de guvernare pe tema reformei pensiilor procurorilor şi judecătorilor. Subiectul este discutat la această oră la Palatul Victoria şi într-o şedinţă a coaliţiei. (Rador/ FOTO gov.ro)

Etichete:
Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 13:29

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0845 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 11:37

Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară

Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară. Într-o postare pe pagina acestei...

Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară
Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 08:51

Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie

Începe marți perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în cele mai multe dintre circumscripţiile unde se...

Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie
Tulcea/Mesaj RO-ALERT privind căderea unor obiecte din spaţiul aerian; fragmente de dronă, găsite la Grindu
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 08:33

Tulcea/Mesaj RO-ALERT privind căderea unor obiecte din spaţiul aerian; fragmente de dronă, găsite la Grindu

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marţi dimineaţa locuitorilor din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea...

Tulcea/Mesaj RO-ALERT privind căderea unor obiecte din spaţiul aerian; fragmente de dronă, găsite la Grindu
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 06:37

Ceremonii militare şi religioase în garnizoanele din ţară, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii

Ministerul Apărării Naţionale organizează marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, ceremonii militare şi religioase în...

Ceremonii militare şi religioase în garnizoanele din ţară, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 06:25

România pregătește o nouă cerere de plată din PNRR de 2,5 miliarde euro

Guvernul își propune să depună o nouă cerere de plată din PNRR până la finalul lunii. Premierul Ilie Bolojan anunță că a avut, luni, o...

România pregătește o nouă cerere de plată din PNRR de 2,5 miliarde euro
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 05:27

CSM va face plângere penală vizând declarații ale vicepremierului Oana Gheorghiu

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că face plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare în legătură cu...

CSM va face plângere penală vizând declarații ale vicepremierului Oana Gheorghiu
Naţional marți, 11 noiembrie 2025, 05:25

Președintele Nicușor Dan discută cu liderii coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan are programată marți dimineață o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare. Discuțiile ar urma să aibă loc...

Președintele Nicușor Dan discută cu liderii coaliției de guvernare