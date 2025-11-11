Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:14

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte miercuri la ora 16:00 la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor, potrivit agendei şefului statului.

El a avut marţi o discuţie cu liderii coaliţiei de guvernare pe tema reformei pensiilor procurorilor şi judecătorilor. Subiectul este discutat la această oră la Palatul Victoria şi într-o şedinţă a coaliţiei. (Rador/ FOTO gov.ro)