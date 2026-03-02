Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 12:09

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe litru pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

El a catalogat afirmaţiile pe această temă drept speculaţii şi a precizat că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată. Ministrul a adăugat că România este pregătită cu depozitele care sunt la nivel naţional şi cu cele de urgenţă care pot fi livrate în situaţii excepţionale pentru a menţine un preţ stabil la benzină şi motorină.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, spunea că depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine „realistă” în România dacă ţiţeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90-100 de dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu şi al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

