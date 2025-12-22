Ascultă Radio România Iași Live
Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 07:50

Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie anul viitor.

Documentul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii şi a generat poziţii divergente ale partenerilor sociali.

Patronatele au cerut îngheţarea salariului minim la nivelul actual, în timp ce sindicatele au solicitat majorarea acestuia de la 1 ianuarie, avertizând că puterea de cumpărare a salariaţilor cu venituri mici va continua să fie afectată de inflaţia ridicată.

Are detalii Petruţa Obrejan: Mai mult de 830.000 de angajaţi, adică aproximativ 14,6% din numărul salariaţilor activi, muncesc în prezent pe salariul minim pe economie, ceea ce înseamnă 4.050 de lei brut, sau, altfel spus, 2.574 de lei este venitul care le intră lunar direct în buzunar şi, în acest context, reprezentanţii sindicatelor cred că majorarea acestui venit la 4.325 de lei, decisă recent în coaliţie, să se aplice de la 1 iulie şi nu de la 1 ianuarie, aşa cum au cerut, este una incorectă, abuzivă, fără fundament economic şi contrară legislaţiei în vigoare. Mai mult, sindicatele cred că îngheţarea timp de şase luni a acestui salariu minim pe economie va atrage după sine şi o scădere serioasă a puterii de cumpărare, tocmai pentru cei mai vulnerabili lucrători, în condiţiile în care rata inflaţiei anuale se apropie de 10%, fiind de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. În urma discuţiilor repetate în coaliţie şi premierul Ilie Bolojan a acceptat aplicarea acestei măsuri, însă din luna iulie, deşi opţiunea sa era pentru îngheţarea acestui venit pentru tot anul.

Creşterea salariului minim de la 1 iulie nemulţumeşte însă patronatele, De altfel, preşedintele IMM România, Florin Jianu, crede că deciziile trebuie luate în funcţie de realităţile economice şi în cadrul Consiliului Naţional Tripartit.

Ministrul muncii, Florin Manole, crede că majorarea la 4.325 de lei a salariului minim va avea un impact pozitiv asupra bugetului, asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerea muncii la negru.

De altfel, proiectul de hotărâre ce urmează a fi adoptat de guvern înainte de Crăciun, se află deja în transparenţă pe site-ul Ministerului Muncii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

