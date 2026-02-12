Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 18:40

Un român a câştigat în medie, la salariu, peste 5.900 de lei în decembrie, în creştere cu aproape 5% faţă de ultima lună din 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Inflaţia ridicată, de aproape 10%, a erodat însă mult din puterea de cumpărare, atrag atenţia economiştii.

În ultima lună a lui 2025, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net lunar s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – peste 13.000 de lei, şi în IT – aproape 12.600 de lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, între 3.000 şi 3.600 de lei. Preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România, Flavius Jakubowicz, atrage atenţia că dacă se ia în calcul nivelul inflaţiei, puterea de cumpărare a românilor a scăzut în decembrie anul trecut faţă de decembrie 2024.

Flavius Jakubowicz: În termeni reali, salariul mediu net din decembrie 2025 a fost cu aproximativ 4,5% mai mic decât în decembrie 2024. Asta înseamnă că puterea de cumpărare a scăzut pe comparaţia an/an.

Majorarea din decembrie 2025, comparativ cu luna anterioară, a fost determinată în principal de primele şi bonusurile acordate pe final de an, însă ianuarie ar putea consemna o corecţie, o reducere a câştigului salarial mediu faţă de luna anterioară, deoarece nu se mai primesc aceste prime şi bonusuri şi se normalizează orele plătite, spune Flavius Jakubowicz. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

