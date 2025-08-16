68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut

Publicat de Ciumac Natalia, 16 august 2025, 18:23

68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare în primul trimestru al acestui an, cu 13 mai mulţi faţă de perioada similară din 2024, conform datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Pe de altă parte, în primele trei luni din 2025 au fost externaţi 62 de copii părăsiţi în unităţi sanitare.

Dintre aceştia doar patru s-au reîntors în familie, un copil a fost plasat într-un centru de primire în regim de urgenţă, iar ceilalţi au fost preluaţi de alte persoane sau de asistenţi maternali. RADOR/ FOTO: Radio Iași