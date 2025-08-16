Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » 68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut

68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut

68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut

Publicat de Ciumac Natalia, 16 august 2025, 18:23

68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare în primul trimestru al acestui an, cu 13 mai mulţi faţă de perioada similară din 2024, conform datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Pe de altă parte, în primele trei luni din 2025 au fost externaţi 62 de copii părăsiţi în unităţi sanitare.

Dintre aceştia doar patru s-au reîntors în familie, un copil a fost plasat într-un centru de primire în regim de urgenţă, iar ceilalţi au fost preluaţi de alte persoane sau de asistenţi maternali.  RADOR/ FOTO: Radio Iași

Etichete:
Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 11:05

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente

Agenția Internațională de Evaluare Financiară Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României, dar a menținut perspectiva negativă,...

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente
METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 10:13

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 16...

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical
Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 08:45

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival. Asociaţia patronală Resto Constanţa a...

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival
Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)
Naţional vineri, 15 august 2025, 18:25

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton, având în vedere că retailerii din România pierdeau...

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)
Naţional vineri, 15 august 2025, 12:15

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Naţional vineri, 15 august 2025, 10:41

Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Este supărare mare în rândul primarilor după ce au aflat că guvernul intenţionează să suspende şi unele proiecte care trebuiau făcute cu...

Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Naţional vineri, 15 august 2025, 10:29

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de...

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025
Naţional vineri, 15 august 2025, 10:11

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan

Ministerul Finanțelor a publicat noi propuneri de taxe și impozite ce ar urma să fie incluse în pachetul 2 cu măsuri de reducere a deficitului....

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan