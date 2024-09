StareaEducației (INTERVIU) Connected 3.1, eveniment educațional de anvergură organizat, în premieră la Iași, de două cadre didactice care au pus bazele proiectului “Profesorii inovează școala”

Eveniment educațional de anvergură la Iași, chiar la început de an școlar, mai exact, pe 19 octombrie. Connected 3.1 căci așa se intitulează manifestarea aduce împreună elevi, părinți și profesori, oferindu-le posibilitatea să-și facă auzită vocea prin participarea la sesiuni interactive susținute de experți în diferite domenii ale educației.

La eveniment vor fi prezenți speakeri de renume pedagogi, psihologi, reprezentanți ai comunității, care vor oferi participanților o experiență de conectare inedită în cadrul unui program ce include conferințe și ateliere dedicate fiecărei categorii de public.

Inițiatoarele evenimentului Connected 3.1 sunt Anamaria Ghiban și Cristina Mocanu, două cadre didactice din Iași care au pus și bazele proiectului ”Profesorii inovează școala”, în cadrul căruia organizează constant cursuri, ateliere, training-uri pentru elevi și profesori. Cele două profesoare i-au vorbit colegei noastre, Andreea Daraban, despre eveniment.

Andreea Daraban: De ce un astfel de eveniment la Iași, Connected 3.1? Ce vă propuneți mai exact și de ce această titulatură?

Anamaria Ghiban: Ne-am propus să facem acest eveniment, la Iași, într-o primă ediție, dar să știi că avem planuri mari cu el, sperăm ca în viitor să fie și în alte orașe. Ce își propune? Am plecat de la ideea că lipsește din peisajul evenimentelor educaționale o astfel de activitate în care părinți, elevi și profesori să fie aduși împreună, să se conecteze, să facă lucruri împreună, să își înțeleagă unii altora mai bine nevoile și să contribuie prin asta la dezvoltarea a ceea ce numim educație. Sperăm să avem ca public tabere egale, pentru că evenimentul este gândit în așa fel încât să fie interactiv și să existe ateliere dedicate fiecăreia dintre categorii, dar și sesiuni comune. Am gândit o sesiune în care părinții și copiii vor interacționa cu specialiști în psihologie și pedagogie. O altă sesiune în care părinți și profesori vor fi față în față cu specialiști în educație, deci cumva am gândit în număr egal participanții.

Andreea Daraban: Cum este organizată prima ediție a evenimentului educațional Connected 3.1? Înțeleg că vor fi mai multe conferințe, ateliere, speakerii sunt persoane cu experiență și notorietate.

Cristina Mocanu: Da, așa este. Avem un program încărcat, dar nu încărcat în sensul negativ, în niciun caz. Ne-am propus ca ziua de 19 octombrie să fie dedicată în întregime acestui eveniment, începând de dimineață până undeva spre după-amiază. Ne mândrim cu faptul că avem un invitat din zona educațională cu notorietate, și anume Oana Moraru, care va avea o conferință în prima parte a zilei. În același timp, se vor întâmpla acele ateliere pentru copii despre care vorbea Anamaria. Vom avea apoi un panel în care vom invita specialiști din zona educației, chiar profesori, care vor participa. Vom avea în egală măsură și reprezentanți ai elevilor, ai copiilor, pentru că, așa cum spunea Anamaria, ne dorim să avem un echilibru al celor trei categorii, așa încât sperăm ca pe finalul zilei să reușim să facem un sumar al zilei împreună, conectați și să tragem niște concluzii cu privire la soluțiile pe care le găsim în a armoniza această relație a celor trei categorii.

Andreea Daraban: Ce subiecte vor fi abordate în cadrul sesiunilor dedicate cadrelor didactice, de exempl. Ați menționat-o pe Oana Moraru, sunt și alte nume pe lista invitaților importante. Care sunt subiectele cu predilecție care vor fi în atenția acestor sesiuni dedicate cadrelor didactice?

Anamaria Ghiban: Oana Moraru este invitatul din prima parte a zilei. Ea va susține o conferință care este dedicată în egală măsură profesorilor, dar și părinților. Astfel, vor avea ocazia și unii și alții să intre într-un dialog și să discute despre probleme actuale ale educației. Dacă e să ne referim doar la profesori, vor fi două ateliere dedicate acestora. Unul va fi cu siguranță din zona educației media. Și aici avem un alt invitat cu greutate, este vorba despre Ioana Avădani, președinta Centrului pentru Jurnalism Independent, cu care noi colaborăm frecvent. Și vom mai avea încă un atelier, suntem încă în discuții cu o altă organizație, de asta pe site, dacă o să intrați, vedeți că acolo apare loading, da, încă vor mai fi, vor mai apărea acolo nume de speakeri. Ne vom duce, mai cu seamă, în zona aceasta a inovației, dar și a activităților non-formale din afara școlii, să spunem. În timp ce lucram la organizarea agendei chiar am folosit des expresia asta ”școala din afara școlii”, în sensul că învățarea nu se oprește în școală și în programele școlare, ci merge dincolo de ea. Iar dacă merge dincolo de asta, nu înseamnă neapărat că profesorii nu mai sunt implicați, pentru că de multe ori e vorba despre activități non-formale, extra-școlare, dar care țin până la urmă tot de implicarea profesorilor. Deci, atelierele dedicate cadrelor didactice merg, mai cu seamă, în zona inovației și a lucrurilor pe care le putem face și din postura de om din afara sistemului, nu neapărat din sistem.

Andreea Daraban: În ceea ce privește atelierele pentru elevi, pentru părinți, acestea cum se vor desfășura?

Cristina Mocanu: Vom organiza un atelier de debate pe care îl va facilita Antoaneta Luchian, care este un profesor Merito, cred că unul dintre puținii de la Iași și care va colabora cu un elev cu care lucrează în această zonă și va face în așa fel încât să le deschidă copiilor apetitul pentru dezbatere, încurajându-i să-și susțină punctele de vedere atunci când este cazul să o facă. Și ne-am dori ca în partea a doua a eveniemntului ei să-și poată pune deja în aplicare aceste competențe pe care le vor fi câștigat în cadrul atelierului. În egală măsură, pentru elevi, ne gândim să avem din nou din zona de inovație, din zona de educație media, nu-i așa? Toată lumea se gândește zilele astea că, nu știu, copiii stau prea mult pe internet. N-am pornit neapărat de la perspectiva asta, ci mai degrabă de la ideea că e o realitate cu care ne confruntăm și atunci și copiii trebuie să fie conștienți de ce li se întâmplă și apoi să poată comunica și cu părinții și profesorii despre aceste lucruri.

Andreea Daraban: Iar pentru părinți?

Anamaria Ghiban: Pentru părinți am gândit un pic altfel lucrurile, tocmai pentru că am zis să fim constanți, să dăm șanse egale tuturor celor trei categorii. Dar nici n-am vrut să fie o monotonie și pur și simplu să schimbăm poziția și sălile în care vor avea loc atelierele. Și atunci ne-am gândit că pentru părinți va fi foarte eficient să fie implicați în activități în același timp cu profesorii. De aceea, conferința Oanei Muraru va aduce în același loc profesori și părinți în dialog și pe de altă parte, ne-am gândit să îi punem pe părinți într-un dialog și într-o interacțiune cu copiii. Și atunci atelierul dedicat lor va fi practic, împreună cu copiii. Este o sesiune de coaching pe care o va ține în mod foarte interesant un psiholog, părinte, împreună cu fiul. Deci ecuația asta părinte-copil va fi în sală, dar va fi și pe scenă, facilitatorii fiind părinte și copil.

Cristina Mocanu: Vorbim despre Oana Amaziliței și despre fiul ei, David Amaziliței, pe care abia așteptăm să-i vedem în acțiune, ca să spunem așa. Ei vor discuta sau vor încerca să abordeze problemele un pic mai dificile ale acestei relații între părinți și copii, cum le gestionează, pornind de la exemple personale și continuând cu o discuție cu publicul.

Andreea Daraban: Există o limită de vârstă pentru copii?

Anamaria Ghiban: A fost o întreagă discuție pe acest subiect. La recomandările noastre și la popularizarea anunțului de înscriere este 13+. Am gândit cumva, nu neapărat că un copil de 12 ani nu ar fi capabil să participe la ateliere. E alegerea părintelui, până la urmă, că nu o să stăm să-i verificăm la buletin. Dar recomandarea noastră este 13+. Atelierele și discuțiile sunt gândite pentru această vârstă , pentru adolescenți de 13-18 ani, să zicem.

Andreea Daraban: Unul dintre speakeri este specialist în IT. De ce o astfel de abordare? De ce un specialist IT la o secțiune de comunicări despre educație?

Cristina Mocanu: Întrebarea poate părea dificilă, dar nu este. Pentru că în prima noastră discuție cu invitatul respectiv, unul dintre lucrurile pe care mi le-a spus a fost că lui nu i-a plăcut școala, dar că este acum, ca adult, foarte interesat de ceea ce se întâmplă, având el însuși copii și cu atât mai mult având experiența vieții reale. Și atunci am pornit cumva de la această premisă, că e nevoie, în orice discuție despre școală, despre părinți, copii, viață, în general, e nevoie să fim și cu gândul la viitor și la ce ne așteaptă în zona de piața muncii, de exemplu, și care sunt perspectivele și așteptările care vin din această zonă.

Anamaria Ghiban: În plus, invitatul nostru nu este străin de ce înseamnă educație. El are și un podcast, este implicat din postura asta de IT-ist și de om care se ocupă de educația antreprenorială. Este implicat în tot felul de proiecte educaționale, dar care, cum spunea Cristina, nu sunt neapărat dedicate elevilor, ci tinerilor, da? Adică mergem în următoarea etapă, de școala de după școală și în plus, ne-am bucurat să avem în conferință, să spunem, un influencer care este local, pentru că este din Iași.

Andreea Daraban: Cum se pot înscrie cei interesați la această sesiune de comunicări, la acest eveniment Connected 3.1.? Înțeleg că este un site dedicat evenimentului?

Anamaria Ghiban: Ne-am gândit că așa este cel mai bine pentru vizibilitatea evenimentului. Există un site dedicat connected3.ro, acolo este în meniu o sesiune de înregistrare, cine dorește să participe. Participarea este pentru întreaga zi. Înregistrarea dă dreptul la participarea la toate activitățile. Pe site găsim și programul și agenda, și câte ceva despre speakeri și partenerii care ne-au ajutat în organizare.

Andreea Daraban: Cât de importante sunt evenimentele de acest fel, cum este Connected 3.1, pentru comunitate?

Anamaria Ghiban: Triunghiul acesta părinte-profesor-elev nu e invenția noastră, nu reinventăm roata. Se vorbește în permanență și în sistem, și oficial și neoficial, despre cât de important este ca elevii, profesorii și părinții să comunice între ei și totul să fie în beneficiul elevului care, nu-i așa, trebuie să fie în centrul sistemului educațional. Doar că, realist vorbind, comunicarea asta nu se întâmplă așa cum ne-am dori. De multe ori, în evenimentele organizate de diverse instituții, adresabilitatea este într-o singură direcție. Sunt conferințe pentru profesori, unde profesori merg să se specializeze, să se perfecționeze. Sunt evenimente pentru elevi, concursuri, conferințe și, eventual, mai sunt și pentru părinți. Sunt ONG-uri care au în vedere relația asta cu părinții. Eu una nu-mi amintesc să fi participat la vreun eveniment în formatul acesta, în care să fie toată lumea împreună, într-o atmosferă relaxată, non-formală, în care să facem lucrurile nu pentru că trebuie, ci pentru că ne place și pentru că vrem realmente să facem ceva în sensul acesta pentru educație.

Andreea Daraban: Aveți experiență de traineri, sunteți extrem de conectate la realitățile educaționale. Care credeți că este cea mai mare problemă cu care se confruntă sistemul de educație din România?

Cristina Mocanu: Ca să fim în ton cu discuția pe care tocmai am avut-o, cred că lipsa de conectare este ceea ce creează, de fapt, cele mai multe probleme. Nu este o problemă în sine, dar faptul că vorbim mult despre ce ar trebui să fie educația și mai puțin ne aplecăm asupra lucrurilor care sunt și care ar putea fi îmbunătățite. Dincolo de asta, cred că mai ales la începutul anului școlar, e bine să ne reamintim scopul pentru care ne ducem la școală, fie că suntem elevi, fie că suntem profesori, și anume acela că ne dorim o lume mai bună. Ne dorim ca viitorul nostru și al copiilor noștri să fie unul în care să ne simțim realmente împliniți și să ne simțim bine. Și atunci cred că această conectare între noi, profesorii, elevii noștri și părinții lor este ceva ce ar rezolva puțin din problemele sistemului.

Anamaria Ghiban: Cred că sunt în asentimentul Cristinei: lipsa de comunicare și un mai mare focus pe lucrurile bune care se întâmplă în educație. Suntem tentați să hulim sistemul, să nu ne placă, să arătăm cu degetul tot ce este rău și să vedem mai puțin acele părți bune care poate sunt. Și cred că ce lipsește în momentul ăsta mult din sistemul nostru educație este ascultarea reală a celuilalt și raportarea reală la nevoile celuilalt, fie că vorbim despre elev, fie că vorbim despre profesori sau chiar despre părinți, că până la urmă și ei sunt în ecuația asta Și așa cum spunea și Cristina, uităm de multe ori care este scopul final al educației, acela de a schimba în bine lumea în care trăim.

Varianta audio a interviului:

Anamaria Ghiban este doctor în Filologie, predă Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, având o experiență de peste 20 de ani la catedră și o vastă implicare în inițierea și coordonarea de proiecte educaționale europene ce promovează patrimoniul cultural, diversitatea, digitalizarea, cetățenia democratică etc. Este trainer specializat în educație media și educație cinematografică, formator național în Programul de educație media implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (București) în parteneriat cu Ministerul Educației, ambasador al proiectului european European Film Factory, coordonat de Institutul Francez (Paris) în parteneriat cu European Schoolnet (Bruxelles) și Arte Tv Education și finanțat de Comisia Europeană. Este, de asemenea, co-fondatoare al proiectului PISC – Profesorii inovează școala, un proiect dedicat profesorilor și elevilor care doresc să iasă din tiparele școlii tradiționale prin activități inovatoare.

Cristina Mocanu este formator, metodist, autor de materiale didactice și profesor de limba engleză la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Alumna a programului “Fulbright Teaching Excellence and Achievement 2022”, absolventă a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, deține un doctorat în domeniul studiilor culturale, având o experiență didactică de peste 16 ani, pe parcursul căreia a conceput și coordonat numeroase proiecte de inovație educațională, cu o tematică ce variază de la performanța academică, drepturile omului, responsabilitate socială la educație media și digitalizare. Este trainer specializat în educație media și formator național în Programul de educație media implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (București) în parteneriat cu Ministerul Educației. Este, de asemenea, co-fondatoare al proiectului PISC – Profesorii inovează școala.