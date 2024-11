(AUDIO/FOTO) „Fokin Balet”, de Juan Cruz Luque: „O expoziție dansantă”

Publicat de isoreanu, 24 aprilie 2024, 13:28

Baia Turcească din Iași a găzduit în weekend un eveniment coregrafic deosebit, potrivit perfect acelui spațiu dedicat artei contemporane, un spectacol semnat de Juan Cruz Luque, dansator și coregraf argentinian, stabilit la Iași.

Ioana Soreanu a asistat la una dintre reprezentații.

Coregraful Juan Cruz Luque a prezentat publicului, weekendul care a trecut, noul său spectacol „Fokin Balet”. Așa cum ne-a obișnuit déjà, Juan Cruz Luque transmite în spectacolele sale multă energie, chiar temele complicate fiind tratate într-o cheie care duce publicul către lumină și speranță. Tânărul coregraf își folosește pentru asta propria energie, umorul, creează imagini deosebit de frumoase. Inspirat de arta marelui balerin și coregraf rus Mihail Fokin, performance-ul lui Juan Cruz Luque are ca subiect condiția dansatorului, aceeași dintotdeauna. Strălucirea de pe scenă și bucuria succesului ascund o existență dură, cu multe sacrificii în viața personală, o muncă ce presupune un bagaj cultural deosebit și o pregătire fizică de excepție, consum emoțional, la care se adaugă orgolii, invidii, relații tensionate, mici sau mari sabotaje din partea celor din jur. Fragilitatea dansatorului, atît de necesară în munca acestuia de creație, devine un defect în momentele de tensiune. Performance-ul conține dans contemporan, improvizație, scurt metraj, acestea completându-se perfect datorită imaginației și creativității lui Juan Cruz Luque.

Baia Turcească este spațiul care a oferit cea mai bună ambianță pentru acest spectacol, coregraful folosind, pe rând, toate încăperile, dându-le exact sensul potrivit fiecărui „tablou”.

Juan Cruz Luque: Spectacolul este un vernisaj sau o expoziție dansantă în care eu am montat unele secvențe coregrafice și, de ce nu, teatrale, inspirate după lucrările lui Mihail Fokin. El a fost un coregraf deosebit și revoluționar pentru timpurile în care a trăit și eu, de când am început să studiez arta baletului, m-am simțit atras de opera lui. Ideea este să prezint temele atinse de el, și anume estetice…

Ioana Soreanu: E vorba și despre condiția dansatorului.

Juan Cruz Luque: Da, da, da, corect. Este și legat de experiențele mele personale în lumea dansului și experiențe ale dansatorilor mei, ale interpreților mei. Da, este cumva o ușă deschisă unor intimități care se trăiesc în companiile de dans, de teatru, de artă, în general. Noi, artiștii, avem și o condiție umană foarte puternică și asta am vrut să scot la iveală: care sunt relațiile între noi, care sunt durerile noastre, care sunt și bucuriile noastre.

Ioana Soreanu: Este un spectacol care are de toate: și dans, și improvizație, și film.

Juan Cruz Luque: Eu, în teza mea de licență, voi susține această transpunere de arte clasice, mai specific, arta baletului, în mijloace moderne, mijloace de artă contemporană. Eu, de când sunt mic, m-am simțit atras de arta cinema și de film și am vrut să adaptez acest scurt balet numit „Petrushka”, care este cu muzica lui Igor Stravinski. Este o muzică super puternică, care a inspirat filmele și compozitori pentru filme.

Ioana Soreanu: Nu există numai muzica lui Stravinski.

Juan Cruz Luque: În spectacol, nu, în scurtmetraj, da, este o singură secvență pe care am luat-o cu muzica originală în care am intervenit, pentru că opera originală durează 35 de minute și scurtmetrajul meu are doar 15, dar la nivel muzical am susținut o diversitate. Am făcut și transpunere pe o partitură clasică într-un altfel de ritm pe care nu o să-l zic, să nu dau spoiler. Am pus și muzică modernă. Ideea este de a crea un interes în publicul mai tânăr și oamenii tineri. ”Ce au vrut acești coregrafi, cu mult timp înainte, să ne zică prin artă?” Ideea este că și ei au fost tineri, și ei au fost oameni, faptul că ei au trăit vremurile diverse pe care noi nu neapărat le înțelegem, nu înseamnă că nu au trăit situații asemănatoare cu ale noastre. Eu am și citit autobiografia lui, a lui Fokin, și am încercat să mă conectez și cu experiențele lui și să văd cum ceea ce se trăia acum 100-150 de ani are un corespondent destul de comun în ceea ce trăim noi în vremurile noastre.

Producția reprezintă spectacolul de licență al lui Juan Cruz Luque, absolvent al Programului de Studii Coregrafice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași și a fost coordonată de conf. univ. dr. Lorette Enache.

Cei care nu au văzut niciuna dintre cele trei reprezentații de weekendul trecut, vor avea ocazia să urmărească „Fokin Balet” în cadrul Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, care se va desfășura la Iași între 3 și 9 iunie.

(Radio Iași, FOTO: David Dumbravă și Cristian Hultoană)