Iași: UNAGE, 21-31 iulie – Masterclass de Artă Lirică susținut de mari artiști internaționali, participară 18 tineri din toată lumea

Publicat de dvlad, 22 iulie 2024, 19:58



„Master-class Internațional de Artă Lirică, 21-31 iulie, organizat la Universitatea Națională de Arte George Enescu, în parteneriat cu Asociația CANTOFEST de la New York.

Soprana Olga MAKARINA, pianistul-dirijor Vlad IFTINCA, pianiștii Ugo MAHIEUX și Cezara PETRESCU, împreună cu optsprezece cântăreți din șase țări de pe trei continente, împart bucuria cântului vocal sofisticat, șlefuiesc glasuri superbe, îndreaptă toată atenția către capodopere și CEA MAI PROFUNDĂ MENIRE A OMULUI, DE A SLUJI ARTA ȘI CULTURA în beneficiul sufletesc și mental al tuturor”.

Este anunțul condensat al celei care a pregătit minuțios și are grijă până în cel mai mic detaliu de aceste cursuri, la care de data aceasta avem participare internațională. Conf. univ. dr. Vasilica Stoiciu Frunză este cea care a știut să-l păstreze pe Vlad Iftinca aproape de Universitatea de Arte, sesizând atât marea sensibilitate a lui Vlad pentru locul nașterii sale și familia de aici, dar și bucuria de a împărtăși din arta sa tinerilor cântăreți.

Deschiderea cursului a avut loc pe 21 iulie, la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Supriza pentru participanți a fost anunțarea unui concurs pe 25 iulie, la care participarea nu este obligatorie. Dar, trebuie să anunțăm că vor fi și premii. Va fi cu siguranță o lecție specifică de prezentare scenică, de care au mare nevoie tinerii cântăreți.

La această a 5-a ediție a cursurilor, Vlad Iftinca, profesor și coach vocal excepțional de experimentat, a venit însoțit de alte două somități, pianistul Ugo Mahieux și soprana Olga Makarina. La acompaniamentul cursurilor, este invitată de asemenea pianista Cezara Petrescu, prof. univ. dr. la UNAGE.

Olga Makarina, Soprana Metropolitan Opera

Doamna Makarina are propriul studio de operă la New York, unde predă Bel Canto și operele italiene / „În spatele draperiilor” – problemele practice ale producției Operei pe care toată lumea trebuie să le cunoască / Prezentare Scenică / Importanta limbajului corpului

Născută în Arhanghelsk, Rusia (ca și marele pianist Mikhail Pletnev), Olga Makarina a absolvit Conservatorul din Sankt Petersburg și Școala de Muzică Mannes din New York. După ce a câștigat Concursul Liederkranz și Audițiile Metropolitan Opera, s-a stabilit la New York și a început o carieră fructuoasă de 18 ani pe scena celebrei opere new-yorkeze și mult mai îndelungată pe marile scene din toată lumea, inclusiv din țara ei de origine. În timp, a avut ca mentori legende ale operei precum Marylin Horne și Renata Scotto (cu care și-a pregătit cele mai multe dintre rolurile ei de bel canto) și dirijorul Henry Lewis, pe care îl consideră una dintre cele mai importante figuri în formarea personalității ei artistice și a modului în care gândește despre muzică.

Roluri: Lucia, Violetta, Gilda și Desdemona din operele lui Verdi; Lucia Ashton, Adina, Lucrezia Borgia și Anna Bolena de Donizetti; Amina, Elvira, Norma și Imogene (Bellini); Mimì și Liù (Puccini); Albina de Rossini; Manon și Thaïs ale lui Massnet, Marguerite de Valois de Mayerbeer, Eudoxie de Halevy, Michaela (Bizet), Olympia și Antonia ale lui Offenbach. De asemenea, Olga Makarina a fost foarte apreciată pentru întruchiparea eroinelor lui Mozart (Pamina, Vittelia, Donna Elvira, Donna Anna, Ilia, Elletra, Konstanze), Rimski Korsakov (cu Olga Borodina) și Glinka; și unele dintre cele mai solicitante roluri ale repertoriului contemporan, scrise pentru soprană de coloratură: Privighetoarea lui Stravinsky, Zerbinetta lui Strauss și cântăreața italiană, Focul lui Ravel și Prințesa lui Respighi.

Doamna Makarina și-a făcut debutul pe scenă cântând Missa în do minor de Mozart cu Yehudi Menuhin. De atunci, a cântat cu mulți dirijori de top precum James Levine, Valery Gergiev, Zubin Mehta, Nello Santi și Bruno Campanella. Aparițiile sale în concert includ numeroase recitaluri în teatre de operă și săli de concerte din întreaga lume și interpretări ale Requiem-ului de Verdi, Carmina Burana și Catuli Carmina de Orff, Simfonia a 2-a și a 4-a de Mahler, Exsultate Jubilate a lui Mozart și Masa încoronării, Cantata 51 de Bach pentru soprană solo, Elias de Mendelssohn, Mesia de Handel, Missa Solemnis de Liszt și Requiemul german de Brahms. Ea a cântat în premiera mondială Puccini Songs, un nou balet al coregrafului, Nilas Martins, bazat pe nouă piese de Puccini și a repetat această lucrare cu Ballet San Jose.

DISCOGRAFIE Doamna Makarina a înregistrat trei albume solo cu Romeo Records: Italian Opera Arias, Olga Makarina Sings Liszt, Ceaikovski, Rachmaninov și Mozart: Arias; Exsultate, Jubilate. Spectacolele ei din filmul La donna dell lago al lui Rossini și Capriccio din The Met al lui R. Strauss sunt disponibile ca videoclipuri HD la cerere.

Doamna Makarina își propune să transfere studenților săi într-o manieră holistică toate cunoștințele despre tehnica cântului (pe care ea le consideră moștenirea ei), despre tradiții, stiluri, limbi, mentalitate și conduită a unui muzician, cântăreț de operă și profesionist, combinate cu experiențele personale și trucuri de scenă și în afara scenei pe care le-a adunat de-a lungul carierei. Abordarea ei este individuală și adaptată nivelului și nevoilor actuale ale fiecărui elev, cu scopul de lungă durată de a face fiecare cântăreț conștient de sine și independent atunci când vine vorba de utilizarea propriului instrument.

Vlad Iftinca este unul dintre cei mai rafinaţi pianişti pe care i-a dat Iaşul şi care s-a îndreptat către lumea operei. Fiul mezzo-sopranei Evredica Filipovici şi al balerinului Gheorghe Iftinca a crescut în atmosfera vibrantă a Operei ieşene şi a Teatrului Naţional. Pianist înzestrat, sensibil şi dornic de a învăţa, a plecat încă din anii liceului la studii în străinătate. I-am savurat poveştile lui despre orele de pian cu eminenta profesoară Adriana Bera, pe care o venerează până azi, după ce pe atunci îi era destul de frică de ea… După liceul terminat la Școala Superioară de Artă „Reina Sofia” de la Madrid, a plecat la New York, unde a urmat cursurile Mannes School of Music şi apoi Juilliard School. Între timp, a adăugat cursuri de dicţie în limbile celor mai vestite opere din lume (italiană, germană, rusă, franceză) şi a devenit astfel candidatul perfect pentru postul pe care l-a obţinut în 2010, „vocal coach” sau antrenor de voci şi corepetitor la unul dintre cele mai vestite teatre lirice din lume, legendara Metropolitan Opera din New York. Astfel a cunoscut şi a pregătit roluri cu unii dintre cei mai mari artişti ai lumii (Renee Fleming, Thomas Hampson) şi a făcut primii paşi spre dirijat. În perioada 2007-2014, a ocupat funcția de maestru pianist în prestigiosul Lindemann Young Artists Development Program, sub egida Metropolitan Opera.

Din stagiunea 2019-2020 s-a alăturat echipei muzicale din Staatsoper Stuttgart in calitate de pianist, dirijor şi director muzical al studioului de operă. Primii pași în dirijat i-a făcut ca asistent al lui James Levine, iar debutul în dirijatul de operă l-a făcut în 2014, cu Cenuşăreasa de Rossini, la Frankfurt, titlu pe care îl menţine în repertoriu şi astăzi la Opera din Stuttgart. Repertoriul său de operă cuprinde azi două opere de Britten, A Midsummer Night’s Dream şi The Turn of the Screw, Bărbierul din Sevilla şi Lucia di Lamermoor, La traviata, Hänsel und Gretel, Boema.

Experienţa sa minunată de vocal coach i-a inspirat şi o colaborare binevenită cu Universitatea Naţională de

La Universitatea George Enescu din Iași, unde a susținut primele cursuri de măiestrie în 2016, revenind în 2017, când a făcut parte și din juriul Festivalului Concurs de Operă Independentă de la Ateneu, apoi în 2019 și în ianuarie 2024.

Ugo Mahieux s-a născut într-o familie de artiști italieni/francezi din Napoli.

Domnul Mahieux a studiat pianul la Conservatorul de Muzică San Pietro a Majella din Napoli și istoria artei la Universitatea Federico II. A studiat clavecinul și muzica barocă la Centro di Musica Antica la Pietà dei Turchini din Italia cu Antonio Florio. În calitate de acompaniator, și-a perfecționat cunoștințele sub îndrumarea lui Irene Kudela, Margaret Singer, Robert Kettelson și Enza Ferrari. În 2008 a intrat în „Atelierul Lyrique” al Operei Naționale din Paris ca tânăr artist, unde și-a început cariera ca personal muzical pentru producțiile principale de scenă la Palais Garnier și Opéra Bastille și, de asemenea, ca partener de recital în săli de concerte precum Auditorium du Louvre și Palais de l’Elysée, Institutul Cultural Francez din Londra și Villa Medici din Roma, Hospices de Beaune, printre altele.

Dl. Mahieux a fost angajat ca personal muzical la multe alte companii și festivaluri din Europa, precum Opéra de Paris, Opera Națională Riga, Opéra de Marsilia, Théâtre des Champs-Elysées, Opéra de Lille, Théâtre du Châtelet, Opéra de Bordeaux, Festivalul Spoleto. , Festivalul Wildbad Rossini și Teatro Valli din Reggio Emilia. În timpul acestor angajamente, domnul Mahieux a lucrat și a antrenat artiști celebri, printre alții, Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, Olga Borodina, Stéphanie D’Oustrac, Isabel Leonard, Patrizia Ciofi, Sandrine Piau, Ludovic Tezier, Lawrence Zazzo, Michael Spyres. Ca pianist și clavecinist, a lucrat și a cântat sub dirijori distinși precum Emmanuel Villaume, Bertrand De Billy, Emmanuelle Haïm, Daniel Oren, Jean-Christophe Spinosi și Thomas Hengelbrock. Ugo Mahieux a însoțit cursuri de master ale cântăreților celebri precum Raina Kabaivanska, Renato Bruson, Ann Murray și Luciana Serra. Cântarea domnului Mahieux a fost prezentată în înregistrări comerciale ca La Gazzetta a lui Rossini (Naxos Label). Ca antrenor de limbi străine, el a pregătit mezzo-soprana Karine Deshayes pentru recenta sa înregistrare comercială „Rossini” (CIC Label) și pe tenorul Topi Lehtipu pentru „Vivaldi, Arie per tenore” (Naïve Label).

Recent a pregătit Le Nozze di Figaro și Carmen la Williamsburg Opera, Un ballo in Maschera la Paris Opera, Samson et Dalila și Carmen la Dallas Opera. Angajamentele viitoare includ, printre altele, La Bohème și Falstaff la Dallas Opera, La Cenerentola la Staatsoper Stuttgart, La Vestale la Theater an der Wien și La Favorite la Houston Grand Opera.