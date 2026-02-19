(audio) 24 febr, orele 15:00, Vernisajul Expoziției de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere, la sediul Radio Iași

Peste 100 de elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași expun la sediul Radio România Iași cu prilejul celebrării Anului Constantin Brâncuși. Expoziția de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere are Vernisajul marți, 24 februarie 2026, de la ora 15:00, la sediul nostru din str. Lascăr Catargi nr. 44. Prezintă Părinte Profesor Bogdan-Ioan Anistoroaie de la Seminarul Teologic Sf. Vasile cel Mare din Iași

Publicat de dvlad, 19 februarie 2026, 17:17





Pe 19 februarie, de ziua nașterii lui Constantin Brâncuși,

au fost invitate în emisiunea Pulsul Zilei doamnele

Maria Morteci și Claudia Dascălu, profesorii curatori ai expoziției

Un interviu de Florin Mihai Pohoață

PROFESORI ÎNDRUMĂTORI:

Raluca Adamescu

Simona Amitroaiei

Ovidiu Mihail Ciumașu

Dumitru Cristescu

Claudia Elena Dascălu

Carmen Gâtlan

Ionela Gheorghiu

Miea Grivincă

Lavinia Lucaci

Elena Mihăilă

Maria Elisabeta Morteci

Sorin Pătrășcanu

Oana Prelipcianu

Carmen Răileanu

Radu Răileanu

Narcis Straton

Ștefania Șerban

Mădălina Toma

Vicențiu Vînău

ELEVI PARTICIPANȚI

Nr Nume Prenume Elev Clasa

1 Stefania Formentini X

2 Iuliana Haciu X

3 Petru Iordachi XII

4 Cristian Niță XII

5 Maria Oncea XII

6 George Radeș XII

7 Eva Grigore IX

8 Smaranda Mihai IX

9 Evelina Isac XII

10 Robert Ciaun XII

11 David Muraru XI

12 Andrei Budeanu IX

13 Sara Doboș IX

14 Bianca-Ioana Cojocaru IX

15 Veronica Irimia IX

16 Andrei-Codruț Lazăr IX

17 Karina-Elena Liciu IX

18 Francesca-Ioana Melinte IX

19 Iva-Angela Pădure IX

20 Răzvan-Andrei Sava IX

21 Raisa-Sonia Simionescu IX

22 Sofia Tomulesei IX

23 Sofia-Maria Anghelache IX

24 Bianca-Andreea Ivanciu X

25 Rareș-Dumitru Moisache X

26 Alessia-Manuela Savin X

27 CamelIa-Carmina Artene XI

28 Daniel Babălungă XI

29 Bogdana-Maria Bandol XI

30 Ilinca Bantuș XI

31 Alexandru-Ionuț Cucoș XI

32 Alessya-Elena Vatrici XI

33 Maria-Isabela Tudor XI

34 Denis Nechifor XI

35 Raluca Moga XII

36 Melissa Bârzu V

37 Gabriel Ghelțu V

38 Antonia Ciulin V

39 Iustin Răcaru V

40 Gabriel Diaconu VI

41 Călin Popa VI

42 Rareș Prelipcianu VI

43 Clara Zup VI

44 Magdalena Afuduloai V

45 Sara Eșanu V

46 Sophia Sofian V

47 Rebeca Doru V

48 Sofia Neculau VI

49 Evolet Chiperi VII

50 Maria Ionescu V

51 Ioan Nectarie Gavriloaia VII

52 Smaranda Frunză VII

53 Maria Gavriloaia IX

54 Luca Bulai IX

55 Taisia Dimineț IX

56 Sofia Munteanu IX

57 Alexandra Irimia IX

58 Iustina Dascălu IX

59 Iuliana Nicolaiciuc XII

60 Andrada Burlacu XII

61 Andrei Enescu VI

62 Teodora Coman VI

63 Ilinca Mocanu VI

64 Ingrid Sacară VI

65 Matei Anani V

66 IlInca Ferestrăoariu VII

67 Dragoș Chirovici VI

68 Erika Ionescu VI

69 Miruna Andreea Ciolacu XI

70 Daria Ioana Spătaru X

71 Diana Maria Todos X

72 Roberta Moldovanu IX

73 Ionel Constantiniu IX

74 Ioana Țuțuianu XI

75 Giacomo Alessandro Georgescu XII

76 Bianca Elena Iancu X

77 Alida Medeea Anton VII

78 Iarina Blaga VII

79 Daria Maria Crăciun VII

80 Maria Maddalena Donica VII

81 Petru David Dosca VII

82 Rareș Gentimir VII

83 Iasmina Guzu VII

84 Ștefania Horghidan VII

85 Saskia Hreapcă VII

86 Maria Irinescu VII

87 Sophia Leagăn VII

88 Maria Manolea VII

89 Lucia Antonia Morteci VII

90 Iris Onofrei VII

91 Maia Pușcașu VII

92 Alessia Sfecliș VII

93 Ioana Casiana Tabarcea VII

94 Teodor Dorneanu VIII

95 Maia Ștefan VIII

96 Iuliana Georgiana Nour X

97 Ionel Constantiniu X

98 Maria Ungureanu XI

99 Mara Străchinaru-Cristea XI

100 Alexandra Iuliana Cucuteanu XI

101 Sofia Almășanu VIII

102 George Purcaru X

103 Călin Ștefan Zmău IX

***

După Friedrich Nietzsche, viața fără muzică sau fără artă, în general, ar fi o eroare, o existență plată, lipsită de suișuri și coborâșuri emoționale. Arta nu este un lux, ci o necesitate a ființei, transformând cuvântul și existența dintr-un simplu instrument într-o expresie profundă a sentimentului.

***

Arta are o misiune sublimă, aceea de a ajuta omul să înțeleagă lumea, viața și rostul său pe pământ. De a-i dărui momente de revelație și trăiri bogate și fecunde, de a-l ajuta să aprezieze frumusețea. Arta ordonează sentimentele, face durerea locuibilă și furia inteligibilă. Fără ea (fără catharsis), emoțiile ar fi haotice, neînțelese și neprocesate. Arta reprezintă hrana spirituală care ne face mai umani, ne înalță și ne conectează, transformând simpla supraviețuire într-o experiență profundă și plină de sens.