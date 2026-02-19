(audio) 24 febr, orele 15:00, Vernisajul Expoziției de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere, la sediul Radio Iași
Peste 100 de elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași expun la sediul Radio România Iași cu prilejul celebrării Anului Constantin Brâncuși. Expoziția de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere are Vernisajul marți, 24 februarie 2026, de la ora 15:00, la sediul nostru din str. Lascăr Catargi nr. 44. Prezintă Părinte Profesor Bogdan-Ioan Anistoroaie de la Seminarul Teologic Sf. Vasile cel Mare din Iași
Publicat de dvlad, 19 februarie 2026, 17:17
Pe 19 februarie, de ziua nașterii lui Constantin Brâncuși,
au fost invitate în emisiunea Pulsul Zilei doamnele
Maria Morteci și Claudia Dascălu, profesorii curatori ai expoziției
Un interviu de Florin Mihai Pohoață
ELEVI PARTICIPANȚI
După Friedrich Nietzsche, viața fără muzică sau fără artă, în general, ar fi o eroare, o existență plată, lipsită de suișuri și coborâșuri emoționale. Arta nu este un lux, ci o necesitate a ființei, transformând cuvântul și existența dintr-un simplu instrument într-o expresie profundă a sentimentului.
Arta are o misiune sublimă, aceea de a ajuta omul să înțeleagă lumea, viața și rostul său pe pământ. De a-i dărui momente de revelație și trăiri bogate și fecunde, de a-l ajuta să aprezieze frumusețea. Arta ordonează sentimentele, face durerea locuibilă și furia inteligibilă. Fără ea (fără catharsis), emoțiile ar fi haotice, neînțelese și neprocesate. Arta reprezintă hrana spirituală care ne face mai umani, ne înalță și ne conectează, transformând simpla supraviețuire într-o experiență profundă și plină de sens.