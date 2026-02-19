Ascultă Radio România Iași Live
(audio) 24 febr, orele 15:00, Vernisajul Expoziției de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere, la sediul Radio Iași

Peste 100 de elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași expun la sediul Radio România Iași cu prilejul celebrării Anului Constantin Brâncuși.   Expoziția de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere are Vernisajul marți, 24 februarie 2026, de la ora 15:00, la  sediul nostru din str. Lascăr Catargi nr. 44. Prezintă Părinte Profesor Bogdan-Ioan Anistoroaie de la Seminarul Teologic Sf. Vasile cel Mare din Iași

Publicat de dvlad, 19 februarie 2026, 17:17


Pe 19 februarie, de ziua nașterii lui Constantin Brâncuși,

au fost invitate în emisiunea Pulsul Zilei doamnele

Maria Morteci și Claudia Dascălu, profesorii curatori ai expoziției

Un interviu de Florin Mihai Pohoață

PROFESORI ÎNDRUMĂTORI:

Raluca Adamescu

Simona Amitroaiei

Ovidiu Mihail Ciumașu

Dumitru Cristescu

Claudia Elena Dascălu

Carmen  Gâtlan

Ionela  Gheorghiu

Miea  Grivincă

Lavinia  Lucaci

Elena  Mihăilă

Maria Elisabeta Morteci

Sorin  Pătrășcanu

Oana  Prelipcianu

Carmen Răileanu

Radu Răileanu

Narcis  Straton

Ștefania  Șerban

Mădălina  Toma

Vicențiu Vînău

 

 

 

 

 

 

ELEVI PARTICIPANȚI

Nr         Nume Prenume Elev                                                                                Clasa

1            Stefania Formentini                                                                                 X

2            Iuliana Haciu                                                                                           X

3            Petru Iordachi                                                                                          XII

4            Cristian Niță                                                                                            XII

5            Maria Oncea                                                                                            XII

6            George Radeș                                                                                          XII

7            Eva Grigore                                                                                             IX

8            Smaranda Mihai                                                                                      IX

9            Evelina Isac                                                                                             XII

10          Robert Ciaun                                                                                           XII

11          David Muraru                                                                                          XI

12          Andrei Budeanu                                                                                      IX

13          Sara Doboș                                                                                              IX

14          Bianca-Ioana Cojocaru                                                                            IX

15          Veronica Irimia                                                                                        IX

16          Andrei-Codruț Lazăr                                                                               IX

17          Karina-Elena Liciu                                                                                  IX

18          Francesca-Ioana Melinte                                                                         IX

19          Iva-Angela Pădure                                                                                  IX

20          Răzvan-Andrei Sava                                                                               IX

21          Raisa-Sonia Simionescu                                                                          IX

22          Sofia Tomulesei                                                                                       IX

23          Sofia-Maria Anghelache                                                                          IX

24          Bianca-Andreea Ivanciu                                                                          X

25          Rareș-Dumitru Moisache                                                                         X

26          Alessia-Manuela Savin                                                                            X

27          CamelIa-Carmina Artene                                                                        XI

28          Daniel Babălungă                                                                                    XI

29          Bogdana-Maria Bandol                                                                           XI

30          Ilinca Bantuș                                                                                           XI

31          Alexandru-Ionuț Cucoș                                                                           XI

32          Alessya-Elena Vatrici                                                                              XI

33          Maria-Isabela Tudor                                                                                XI

34          Denis Nechifor                                                                                        XI

35          Raluca Moga                                                                                           XII

36          Melissa Bârzu                                                                                          V

37          Gabriel Ghelțu                                                                                         V

38          Antonia Ciulin                                                                                         V

39          Iustin Răcaru                                                                                           V

40          Gabriel Diaconu                                                                                      VI

41          Călin Popa                                                                                               VI

42          Rareș Prelipcianu                                                                                     VI

43          Clara Zup                                                                                                 VI

44          Magdalena Afuduloai                                                                             V

45          Sara Eșanu                                                                                               V

46          Sophia Sofian                                                                                          V

47          Rebeca Doru                                                                                            V

48          Sofia Neculau                                                                                          VI

49          Evolet Chiperi                                                                                         VII

50          Maria Ionescu                                                                                          V

51          Ioan Nectarie Gavriloaia                                                                         VII

52          Smaranda Frunză                                                                                     VII

53          Maria Gavriloaia                                                                                      IX

54          Luca Bulai                                                                                               IX

55          Taisia Dimineț                                                                                          IX

56          Sofia Munteanu                                                                                       IX

57          Alexandra Irimia                                                                                     IX

58          Iustina Dascălu                                                                                        IX

59          Iuliana Nicolaiciuc                                                                                   XII

60          Andrada Burlacu                                                                                     XII

61          Andrei Enescu                                                                                         VI

62          Teodora Coman                                                                                       VI

63          Ilinca Mocanu                                                                                          VI

64          Ingrid Sacară                                                                                           VI

65          Matei Anani                                                                                             V

66          IlInca Ferestrăoariu                                                                                 VII

67          Dragoș Chirovici                                                                                     VI

68          Erika Ionescu                                                                                           VI

69          Miruna Andreea Ciolacu                                                                         XI

70          Daria Ioana Spătaru                                                                                 X

71          Diana Maria Todos                                                                                  X

72          Roberta Moldovanu                                                                                IX

73          Ionel Constantiniu                                                                                   IX

74          Ioana Țuțuianu                                                                                        XI

75          Giacomo Alessandro Georgescu                                                             XII

76          Bianca Elena Iancu                                                                                  X

77          Alida Medeea Anton                                                                               VII

78          Iarina Blaga                                                                                             VII

79          Daria Maria Crăciun                                                                                VII

80          Maria Maddalena Donica                                                                        VII

81          Petru David Dosca                                                                                  VII

82          Rareș Gentimir                                                                                        VII

83          Iasmina Guzu                                                                                          VII

84          Ștefania Horghidan                                                                                 VII

85          Saskia Hreapcă                                                                                        VII

86          Maria Irinescu                                                                                          VII

87          Sophia Leagăn                                                                                         VII

88          Maria Manolea                                                                                         VII

89          Lucia Antonia Morteci                                                                            VII

90          Iris Onofrei                                                                                              VII

91          Maia Pușcașu                                                                                           VII

92          Alessia Sfecliș                                                                                          VII

93          Ioana Casiana Tabarcea                                                                           VII

94          Teodor Dorneanu                                                                                     VIII

95          Maia Ștefan                                                                                              VIII

96          Iuliana Georgiana Nour                                                                            X

97          Ionel Constantiniu                                                                                    X

98          Maria  Ungureanu                                                                                    XI

99          Mara Străchinaru-Cristea                                                                          XI

100        Alexandra Iuliana Cucuteanu                                                                   XI

101        Sofia Almășanu                                                                                        VIII

102        George Purcaru                                                                                        X

103        Călin Ștefan Zmău                                                                                   IX

***

După Friedrich Nietzsche, viața fără muzică sau fără artă, în general, ar fi o eroare, o existență plată, lipsită de suișuri și coborâșuri emoționale. Arta nu este un lux, ci o necesitate a ființei, transformând cuvântul și existența dintr-un simplu instrument într-o expresie profundă a sentimentului.

***

Arta are o misiune sublimă, aceea de a ajuta omul să înțeleagă lumea, viața și rostul său pe pământ. De a-i dărui momente de revelație și trăiri bogate și fecunde, de a-l ajuta să aprezieze frumusețea. Arta ordonează sentimentele, face durerea locuibilă și furia inteligibilă. Fără ea (fără catharsis), emoțiile ar fi haotice, neînțelese și neprocesate. Arta reprezintă hrana spirituală care ne face mai umani, ne înalță și ne conectează, transformând simpla supraviețuire într-o experiență profundă și plină de sens.

