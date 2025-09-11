Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 10:05


Ateneul Național din Iași are plăcere de a vă invita la premiera spectacolului BUNGALOW 21 de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o piesă originală de Benjamin Castaldi. Reprezentațiile vor avea loc vineri, 19 septembrie și sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 18:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria.

                Montarea aduce pe scenă o poveste reală și intensă, învăluită în mister și pasiune – triunghiul amoros dintre Simone Signoret, Yves Montand și Marilyn Monroe. O incursiune în culisele unei iubiri celebre, trăite sub ochii lumii, dar încărcate de dramatism și profunzime emoțională. Din distribuție fac parte actori de renume ai scenei românești: Maia Morgenstern – în rolul Simone Signoret, cu o interpretare magistrală, subtilă și emoționantă, Gavril Pătru – în rolul seducătorului Yves Montand, Erica Moldovan – o Marilyn Monroe fragilă și tulburătoare, alături de Codrin Dănilă și Florin Gorgos, în roluri care completează cu finețe construcția dramaturgică.

                Spectacolul este regizat de Răzvan Oprea, într-o viziune artistică rafinată, care pune în lumină tensiunile psihologice ale personajelor și relațiile dintre ele. Scenografia este semnată de Simona Marcu, cu sprijinul asistentei de scenografie Ștefania Brat, iar coregrafia poartă semnătura Ancuței Macovei. Traducerea textului este realizată de Laura Edith Negulici.

            „Această premieră marchează un nou moment important în repertoriul Ateneului, printr-un spectacol care aduce în fața publicului o poveste intensă, jucată de actori cu o valoare incontestabilă. Regia semnată de Răzvan Oprea completează perfect această construcție teatrală care cu siguranță va rămâne în memoria spectatorilor”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

            Biletele se pot achiziționa de la casieria instituției, de pe paginile https://www.ateneuiasi.ro/class/bungalow-21-premiera/ (19 septembrie – ora 18:00), https://www.ateneuiasi.ro/class/bungalow-21/ (20 septembrie – ora 18:00) sau de la tonomatele amplasate la Sala Unirii și la Ateneul Național din Iași.

 

Etichete:
Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 09:24

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas

După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata”, de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută, în deschiderea stagiunii...

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas
Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 06:22

Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași

Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în...

Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași
Piese de excepție din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt”
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 06:15

Piese de excepție din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt”

Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea unei micro-expoziții dedicate Reginei...

Piese de excepție din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt”
Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 8 – 14 septembrie 2025
Evenimente luni, 8 septembrie 2025, 11:53

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 8 – 14 septembrie 2025

Luni, 8 septembrie, la ora 17, la Galeria ARTOTECA a Bibliotecii Metropolitate București (Șoseaua Mihai Bravu, nr. 4) va avea loc vernisajul...

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 8 – 14 septembrie 2025
Evenimente luni, 8 septembrie 2025, 11:02

Trecut, Prezent și Viitor într-o toamnă a dialogului – Conferințe de excepție la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași organizează toamna aceasta trei evenimente educaționale de marcă, menite să provoace reflecție și să inspire...

Trecut, Prezent și Viitor într-o toamnă a dialogului – Conferințe de excepție la Sala Unirii
Evenimente luni, 8 septembrie 2025, 10:58

Eveniment special la Cinema Ateneu Iași: proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” (regizat de Tudor Platon), urmată de o discuție cu Roxana Postolache (psihoterapeut) și Dan Lungu (scriitor, profesor de sociologie)

Cinema Ateneu Iași va găzdui pe 13 septembrie, de la ora 18:00, proiecția specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor...

Eveniment special la Cinema Ateneu Iași: proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” (regizat de Tudor Platon), urmată de o discuție cu Roxana Postolache (psihoterapeut) și Dan Lungu (scriitor, profesor de sociologie)
Evenimente sâmbătă, 6 septembrie 2025, 16:05

6 septembrie, de la 18.03 Filarmonica Moldova în Festivalul Enescu la Iași, în Univers Muzical cu Daniela Vlad

...

6 septembrie, de la 18.03 Filarmonica Moldova în Festivalul Enescu la Iași, în Univers Muzical cu Daniela Vlad
Evenimente vineri, 5 septembrie 2025, 12:10

Expoziția „Herbarium II. Cutiile Pandorei” semnată de Atena-Elena Simionescu

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 11 – 28 septembrie 2025 expoziția personală...

Expoziția „Herbarium II. Cutiile Pandorei” semnată de Atena-Elena Simionescu