Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 10:05





Ateneul Național din Iași are plăcere de a vă invita la premiera spectacolului BUNGALOW 21 de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o piesă originală de Benjamin Castaldi. Reprezentațiile vor avea loc vineri, 19 septembrie și sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 18:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria.

Montarea aduce pe scenă o poveste reală și intensă, învăluită în mister și pasiune – triunghiul amoros dintre Simone Signoret, Yves Montand și Marilyn Monroe. O incursiune în culisele unei iubiri celebre, trăite sub ochii lumii, dar încărcate de dramatism și profunzime emoțională. Din distribuție fac parte actori de renume ai scenei românești: Maia Morgenstern – în rolul Simone Signoret, cu o interpretare magistrală, subtilă și emoționantă, Gavril Pătru – în rolul seducătorului Yves Montand, Erica Moldovan – o Marilyn Monroe fragilă și tulburătoare, alături de Codrin Dănilă și Florin Gorgos, în roluri care completează cu finețe construcția dramaturgică.

Spectacolul este regizat de Răzvan Oprea, într-o viziune artistică rafinată, care pune în lumină tensiunile psihologice ale personajelor și relațiile dintre ele. Scenografia este semnată de Simona Marcu, cu sprijinul asistentei de scenografie Ștefania Brat, iar coregrafia poartă semnătura Ancuței Macovei. Traducerea textului este realizată de Laura Edith Negulici.

„Această premieră marchează un nou moment important în repertoriul Ateneului, printr-un spectacol care aduce în fața publicului o poveste intensă, jucată de actori cu o valoare incontestabilă. Regia semnată de Răzvan Oprea completează perfect această construcție teatrală care cu siguranță va rămâne în memoria spectatorilor”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Biletele se pot achiziționa de la casieria instituției, de pe paginile https://www.ateneuiasi.ro/class/bungalow-21-premiera/ (19 septembrie – ora 18:00), https://www.ateneuiasi.ro/class/bungalow-21/ (20 septembrie – ora 18:00) sau de la tonomatele amplasate la Sala Unirii și la Ateneul Național din Iași.