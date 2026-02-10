Tudor Vartolomei, un matematician ieșean cu cercetări pentru stabilierea originii deșeurilor spațiale, un pas important pentru reușita misiunilor în jurul Terrei. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (11.01.2026)

Publicat de hdaraban, 10 februarie 2026, 11:33

Matematicile avansate și inteligența artificială se întâlnesc pentru a oferi răspunsuri la preocupările de cercetare de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Demersurile sunt legate de o provocare actuală pentru ceea ce înseamnă folosirea sateliților în jurul Terrei dar și ieșirea navelor cu echipaj uman.

Un pericol vine de la deșeurile spațiale care orbitează Pământul. Potrivit unor date, la ora actuală, sunt peste 36 de mii de obiecte mai mari de 10 cm, aproximativ un milion de obiecte medii cu dimenisuni între 1 și pana la 10 cm și zeci de milionae de obiecte sub un cm.

Cifrele sunt relative, dar cu siguranță pericolul este real, de aici și căutarea unor soluții. Tudor Vartolomei este asistent universitar la Facultatea de Matematică. El a elaborat mai multe lucrări pe acest subiect, iar acum, prin prisma unor colaborări univeristare internaționale, oferă un pas spre o soluție prin găsirea unei metode de calculare a traiectoriilor acestor deșeuri spațiale.

La emisiunea „Weekend cu prieteni”, invitatul lui Horia Daraban a explicat care ar putea fi utilitatea rezultatului cercetării, dar și cum sunt folosite noile tehnologii pentru a găsi răspunsuri la astfel de probleme complexe.

Tudor Vartolomei, în unul din răspunsurile sale, și-a justificat decizia de a rămâne în România, la Iași, pentru a-și continua cercetările, deși avea oportunități de stuiu peste hotare: „am familia aici, mă atrage locul, România, și cred că merită să investim în viitorul acestei țări, să o ducem mai sus pe plan internațional în ceea ce privește cercetarea și calitatea învățământului”.

Autor: Horia Daraban

Sursa foto: facebook/ UAIC