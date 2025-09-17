Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban

Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban

Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 10:59

În ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, stăm de vorbă cu Sergiu Anfimov, medaliat cu aur la Campionatele Europene de Canotaj U23, campionate care s-au desfășurat la Račice, Cehia, în perioada 6-7 septembrie 2025.

România s-a clasat pe locul I în clasamentul pe națiuni cu 6 medalii de AUR, o medalie de ARGINT și 2 medalii de BRONZ.

Sergiu Anfimov a făcut parte din echipa de patru rame masculin (BM4-), echipă alcătuită din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan și Andrei Vatamaniuc; de asemenea, invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre a făcut parte și din echipa 8+1 mixt (BMix8+), echipă format din – Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Maria-Antonia Iancu. Dragi prieteni, din cele șase medalii de aur, două au fost câștigate de echipele pe care le-am prezentat.

Până a vorbi despre această performanță, Sergiu Anfimov, orginar din Comunitatea Rușilor Lipoveni din Rădăuți, Suceava, ne spune că s-a apucat de canotaj în urmă cu șase ani, iar din prima înregistrare pe care o postăm aflăm amănunte despre prima medalie pe care a câștigat-o; se întâmpla la Paris, în anul 2023, la Campionatul Mondial de Juniori, 19 ani.

De la invitatul nostru mai aflăm povestea Campionatelor Europene de Canotaj Under23 de la Edirne (Turcia) din anul 2024, acolo unde Sergiu Anfimov, fiind în echipele de 4  plus 1 cârmaci și 8 plus 1 cârmaci – a obținut două medalii de aur.

Anul acesta, în perioada 23-27 iulie, Sergiu Anfimov, și-a adăugat în palmares încă o medalie mondială (bronz), făcând parte din echipajul care a concurat în proba de patru rame masculin (BM4-) la Campionatele Mondiale Under23, desfășurate la Poznan (Polonia) având din partea noastră felicitările cuvenite.

Reamintim că stăm de vorbă cu Sergiu Anfimov, tânăr rus lipovean din comunitatea rădăuțeană, județul Suceava, proaspăt medaliat cu aur la două probe, la Campionatele Europene de Canotaj Under23 de la Račice (Cehia), desfășurate în perioada 6-7 septembrie 2025.

Sergiu Anfimov a făcut parte din echipa de patru rame masculin (BM4-), echipă alcătuită din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan și Andrei Vatamaniuc; de asemenea, Sergiu Anfimov a mai făcut parte și din echipa 8+1 mixt (BMix8+), echipă format din – Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Maria-Antonia Iancu.

În următoarele minute, Serviu Anfimov ne spune povestea celor două medalii de aur, medalii în spatele cărora este foarte multă muncă, pricepere, talent și multă răbdare.

Stimați prieteni, nu ne rămâne decât să felicităm reprezentanții Federației Române de Canotaj pentru performanța obținută la Campionatele Europene de Canotaj U23 de la Racice, Cehia, campionate la care România s-a clasat pe locul I în clasamentul pe națiuni cu 6 medalii de AUR, 1 medalie de ARGINT și 2 medalii de BRONZ.

Astăzi, mai facem popas în Comunitățile Rușilor Lipoveni din Botoșani și Brăila.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca în ziua de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30-21:00, să fiți alături de Radio România Iași, pe toate frecvențele (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM) pentru a urmări emisiunea: Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

 Ne auzim online – AICIhttp://player.radioiasi.ro/live-radio-iasi.html

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

FOTO: frcanotaj.ro/

Etichete:
Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 09:34

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025 La Belle Vie, recital live alături de...

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 12:33

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.

Care a fost motivația pentru a pune cap la cap ideile pentru a crea această inițiativă, cum a fost identificată această oportunitate în...

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.
Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:33

Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)

La Iași, teatrul independent este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Niciun proiect de acest fel nu a reușit să reziste în timp, deși...

Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)
Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:26

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Proiectul care aduce împreună tineri prin educație non-formală, dezvoltare personală și implicare în...

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:19

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”, în desfășurare în judetul Iasi. Mesajul organizatorilor: „Împreună...

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 13:34

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)

Poate, pentru privirile celor care nu au exercițiu, anumite denivelări de teren, discontinuități în desfășurarea lină a reliefului nu spun...

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 10:10

”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.

Apropierea de natură a oamenilor din trecut. Exploatarea chibzuită a lemnului înainte de 1989. Asociația ”Prietenii Bârnovei”, un martor al...

”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 09:39

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Bună dimineața, soare! Ce le punem la pachet copiilor? Puștii noștri stau la școala, în unele cazuri, și 7 ore. Ce mănâncă în toată...

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan