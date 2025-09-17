Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 10:59

În ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, stăm de vorbă cu Sergiu Anfimov, medaliat cu aur la Campionatele Europene de Canotaj U23, campionate care s-au desfășurat la Račice, Cehia, în perioada 6-7 septembrie 2025.

România s-a clasat pe locul I în clasamentul pe națiuni cu 6 medalii de AUR, o medalie de ARGINT și 2 medalii de BRONZ.

Sergiu Anfimov a făcut parte din echipa de patru rame masculin (BM4-), echipă alcătuită din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan și Andrei Vatamaniuc; de asemenea, invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre a făcut parte și din echipa 8+1 mixt (BMix8+), echipă format din – Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Maria-Antonia Iancu. Dragi prieteni, din cele șase medalii de aur, două au fost câștigate de echipele pe care le-am prezentat.

Până a vorbi despre această performanță, Sergiu Anfimov, orginar din Comunitatea Rușilor Lipoveni din Rădăuți, Suceava, ne spune că s-a apucat de canotaj în urmă cu șase ani, iar din prima înregistrare pe care o postăm aflăm amănunte despre prima medalie pe care a câștigat-o; se întâmpla la Paris, în anul 2023, la Campionatul Mondial de Juniori, 19 ani.

De la invitatul nostru mai aflăm povestea Campionatelor Europene de Canotaj Under23 de la Edirne (Turcia) din anul 2024, acolo unde Sergiu Anfimov, fiind în echipele de 4 plus 1 cârmaci și 8 plus 1 cârmaci – a obținut două medalii de aur.

Anul acesta, în perioada 23-27 iulie, Sergiu Anfimov, și-a adăugat în palmares încă o medalie mondială (bronz), făcând parte din echipajul care a concurat în proba de patru rame masculin (BM4-) la Campionatele Mondiale Under23, desfășurate la Poznan (Polonia) având din partea noastră felicitările cuvenite.

Reamintim că stăm de vorbă cu Sergiu Anfimov, tânăr rus lipovean din comunitatea rădăuțeană, județul Suceava, proaspăt medaliat cu aur la două probe, la Campionatele Europene de Canotaj Under23 de la Račice (Cehia), desfășurate în perioada 6-7 septembrie 2025.

În următoarele minute, Serviu Anfimov ne spune povestea celor două medalii de aur, medalii în spatele cărora este foarte multă muncă, pricepere, talent și multă răbdare.

Stimați prieteni, nu ne rămâne decât să felicităm reprezentanții Federației Române de Canotaj pentru performanța obținută la Campionatele Europene de Canotaj U23 de la Racice, Cehia, campionate la care România s-a clasat pe locul I în clasamentul pe națiuni cu 6 medalii de AUR, 1 medalie de ARGINT și 2 medalii de BRONZ.

Astăzi, mai facem popas în Comunitățile Rușilor Lipoveni din Botoșani și Brăila.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca în ziua de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30-21:00, să fiți alături de Radio România Iași, pe toate frecvențele (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM) pentru a urmări emisiunea: Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

Ne auzim online – AICI – http://player.radioiasi.ro/live-radio-iasi.html

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

FOTO: frcanotaj.ro/