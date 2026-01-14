„SARA PE DEAL”, la Biblioteca Publică Cotnari, proiect interbibliotecar național. Dorin Cozan cu detalii în Bună Dimineața

Biblioteca Publică Cotnari, bibliotecă-gazdă a proiectului interbibliotecar național „SARA PE DEAL”, invită copiii, tinerii și adulții pasionați de desen și pictură să se înscrie la atelierul de pictură „Sara pe deal, la Cotnari”, organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale.
10 locuri disponibile
Participarea este gratuită
Atelierul face parte dintr-un proiect cultural care reunește 10 biblioteci și 100 de peneluri, având ca scop redescoperirea poeziei lui Mihai Eminescu prin raportare la realitatea locală. Pornind de la poemul Sara pe deal, participanții vor căuta și vor transpune în pictură motive eminesciene recognoscibile în comunitate, precum dealul și peisajul rural, buciumul, turmele care urcă, stelele serii, salcâmul, oamenii cu coasa-n spinare, fântâna cu cumpănă și clopotul satului.
Materiale
Asociația Cuib de Stele, inițiatoarea proiectului, asigură toate materialele necesare pentru lucrul în tehnica acuarelei: hârtie specială, pensule, și alte materiale de bază.
Când și unde
15 ianuarie
ora 13:00
Sala de lectură – Biblioteca Publică Cotnari (Căminul Cultural)
Dorin Cozan, directorul bibliotecii, cu detalii în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: