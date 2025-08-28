Ruginoasa în straie de sărbătoare – tradiții și meșteșuguri – subiecte ale emisiunii Tradiții de joi, 28 AUGUST 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

28 august 2025

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la o frumoasă sărbătoare dedicată identității neamului nostru, festivitate desfășurată în comuna Ruginoasa, în zilele de 12 și 13 iulie 2025.

Concret, în ziua de sâmbătă, 12 iulie, începând cu ora 11, în incinta Centrului Cultural Ruginoasa, am participat la deschiderea expoziției de costume populare „VEȘMINTELE SATULUI ROMÂNESC”.

În paralel cu expoziția pe care am amintit-o a fost organizată și ediția a XI-a a Târgului Meșterilor Populari, manifestare care a avut loc pe Aleea Muzeului Memorial „Alexandru Ioan Cuza”, Ruginoasa.

În contextul expoziției, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu trei colecționari de costume populare, colecționari din a căror zestre personală au fost expuse costume populare, făcând astfel posibilă activitatea culturală „Veșmintele Satului românesc”.

Concret, stăm de vorbă cu Lidia Vișan, originară din județul Teleorman, cea care din cele 100 de costume populare, la Ruginoasa, a expus un număr de zece.

Apoi, stăm de vorbă cu Valentina Rusu Bulgaru din Iași, cea care de peste 20 de ani trăiește peste fruntarii; Valentina Rusu Bulgaru ne vorbește despre contribuția pe care a avut-o în Expoziția „Veșmintele Satului Românesc”.

Al treilea interlocutor al emisiunii este Marinela Popescu, colecționar de costume populare din județul Olt, însă cu origini teleormănene; Marinela Popescu ne spune povestea costumelor populare colecționate și pe care le-a expus, la Ruginoasa, în zilele de 12 și 13 iulie.

Aproape de finalul emisiunii, ne îndreptăm pașii spre ediția a XI-a a Târgului Meșterilor Populari, manifestare care a avut loc pe Aleea Muzeului Memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa și stăm de vorbă cu meșterul cioplitor în lemn Mihai Săcăleanu, originar din Lespezi, astăzi trăitor în târgul Vasluiului.

Stimați prieteni, în peisajul pe care l-am descris ne plimbăm pașii până la ora 22, de aceea vă invităm să stați alături de noi, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Dragi ascultători, întâi de toate stăm de vorbă cu Lidia Vișan, colecționar de costume populare din Zona Teleorman, cea care la Ruginoasa a expus zece costume populare, având în zestrea personală 100 de astfel de costume atât din Teleorman, cât și din alte zone ale țării.

Lidia Vișan este cofondator al Grupului „Șezătoarea” Alexandria și ne spune că prin prezența sa la Ruginoasa și-a propus „să arate lumii frumusețea costumului specific județului Teleorman”.

Lidia Vișan este farmacist de meserie, iar dragostea pentru tradiție este ca un refugiu din cotidian.

Aflăm amănunte concrete despre alte evenimente la care a participat de-a lungul timpului, manifestări culturale care au avut ca principal obiectiv păstrarea, conservarea și promovarea tradițiilor:

Lidia Vișan ne vorbește atât despre frumusețea sărbătorii de la Ruginoasa, cât și despre importanța Principelui Alexandru Ioan Cuza și reformele sale în viața strămoșilor noștri.

Până a începe dialogul cu Lidia Vișan, trebuie să amintim de „ACTU DE RECUNOȘTINȚĂ” pe care l-a primit din partea autorităților comunei Ruginoasa.

Actul a fost acordat – în mod simbolic – de către primarul Comunei Ruginoasa, Ionuț Constantin Pristăvița împreună cu doamna Cristina Ioana Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, „în semn de recunoștință tuturor înfăptuirilor depuse pentru promovarea vieții culturale și a valorilor autentice, identitare poporului român”.

Reintroducerea în școli a lucrului manual, pentru ca elevii să învețe din tainele meșteșugurilor, un alt subiect al dialogului.

Aproape de final, Lidia Vișan, colecționar de costume populare, ne spune că „tradiția și credința ne-au ținut uniți ca popor”.

Stimați prieteni, după cum bine știți, în ediția de astăzi a emisiunii noastre relatăm de la o frumoasă sărbătoare dedicată mărcilor identitare ale neamului nostru, sărbătoare desfășurată, în comuna Ruginoasa în zilele de 12 și 13 iulie 2025.

În ziua de sâmbătă, 12 iulie, începând cu ora 11, în incinta Centrului Cultural Ruginoasa, am participat la deschiderea expoziției de costume populare „VEȘMINTELE SATULUI ROMÂNESC”.

În paralel cu expoziția pe care am amintit-o, în Ruginoasa, a fost organizată și ediția a XI-a a Târgului Meșterilor Populari, manifestare care a avut loc pe Aleea Muzeului Memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa.

Expoziția „Veșmintele satului românesc” a reunit piese vestimentare și obiecte cu caracter popular din diferite zone ale țării, din colecțiile personale ale doamnei Valentina Bulgaru, președinte al Asociației „Fede, Luce e Speranza” („Credință, Lumină și Speranță”), doamnei Marinela Popescu, dar și din patrimoniul Muzeului Municipal Pașcani, subiect prezentat – în una din edițiile trecute a emisiunii Tradiții de către muzeograf Daniel Florin Sava.

În următoarele minute, ascultăm povestea din sufletul doamnei Valentina Rusu Bulgaru, originară din orașul Iași, dar de peste 20 de ani trăind în țara lui Dante Alighieri; aflăm amănunte concrete despre contribuția pe care a avut-o în Expoziția „Veșmintele Satului Românesc”; mai aflăm răspuns la întrebările – când? Cum? în ce context s-a produs în sufletul interlocutorului nostru dragostea pentru tardiție?… o dragoste eternă.

Întâlnirea de zilele trecute a fost încărcată de emoții, de trăiri aparte.

Vă reamintim că în ediția de astăzi a emisiunii noastre, facem popas în vatra etnofolclorică Ruginoasa.

Relatăm, după cum bine știți de la Expoziția „Veșmintele Satului Românesc”.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu doamna Marinela Popescu, custode al Casei memoriale Preot Dumitru Popescu (Giuvărăṣti, județul Olt), cea care, la Ruginoasa, zilele trecute a expus zece costume populare specifice Teleorman și Romanați.

Marinela Popescu are o colecție impresionantă de costume populare, zestre pe care ne-o prezintă; interlocutorul nostru ne spune că „rar, astăzi, oamenii mai investesc în tradiție și în actul cultural, fără să obțină profit imediat”.

În contextul manifestării de zilele trecute, mai constatăm că tradiția a reușit să ne strângă pe toți, din diferite zone ale țării, la o horă comună.

Doamna Marinela Popescu a suprins pe toată lumea, imediat după vernisajul expoziției, cu câteva melodii populare, o altă temă despre care ne oferă amănunte.

Înaintașii noștri, ne mai spune invitata noastră, sunt ca un izvor de tradiție și cultură.

Vă reamintim că relatăm din Ruginoasa, Iași, acolo unde, nu demult, s-a desfășurat o frumoasă și unică sărbătoare dedicată păstrării, conservării și promovării tradițiilor.

În cele ce urmează, ne îndreptăm pașii spre Târgul Meșterilor Populari, manifestare care a avut loc pe Aleea Muzeului Memorial „Alexandru Ioan Cuza”.

Invităm la dialog pe meșterul popular, cioplitor în lemn, Mihai Săcăleanu, originar din Lespezi, județul Ișai, crescut în Fălticeni, Suceava, astăzi trăitor în târgul Vasluiului.

Mihai Săcăleanu ne vorbește despre povestea meșteșugului din viața domniei sale; interlocutorul nostru ne mai spune că prin ceea ce făurește „exprimă sentimente, gânduri, interpretări”; copilăria, „regatul unde nu moare nimeni”, un alt subiect al dialogului.

Referitor la cele prezentate, încheim prin câteva cuvinte care aparțin lui Mihai Eminescu „Înţelepciunea populară este mai preţioasă decât aurul”; „Cultura este cea mai bună și sigură avere a unui popor” ; „Adevărata cultură nu constă în acumularea de cunoștințe, ci în capacitatea de a le aplica în viața de zi cu zi”.

