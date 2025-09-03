Restaurarea mormântului lui Barbu Lăutaru. Dna avocat Gianina Vera Poroșnicu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.09.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
“Restaurarea monumentelor istorice este un act de dragoste, o dragoste pentru moștenirea noastră culturală și o dragoste pentru oamenii care au construit aceste structuri magnifice” – John Ruskin În orice context sau împrejurare în care prim planul atenției este deținut de patrimoniul cultural al Iașului, numele doamnei avocat Gianina Vera Poroșnicu este permanent și justificat asociat cu restaurarea acestui punct de atracție turistică deosebită din ”dulcele târg al Ieșilor”, mereu uluitor de frumos și atractiv.

Restaurarea Casei Joseph Zoller a însemnat nu doar un mod de a menține în viață amintirea industriașului și a istoriei casei, ci și un prilej de reconectare cu descendenții familiei Zoller.

Astăzi, Casa Joseph Zoller este singurul monument de patrimoniu privat din Iași, fiind situată pe un sit istoric rezidențial, în vecinătatea altor 3 monumente istorice, în dreapta fosta garnizoană germană, în stânga casa cu cerdac din secolul al XVIII-lea, iar la capătul străzii ”Elena Doamna“ blocul cubist.

Conexiunea de suflet dintre intențiile de viitor ale Asociației ”Casa Joseph Zoller” și amintirea legendarului Barbu Lăutaru este restaurarea mormântului fostului mare staroste, timp de 45 de ani, al lăutarilor din Mahalaua Iași, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, loc de veci aflat în cimitirul bisericii Zlataust din Iași și descoperit cu ani în urmă de etnomuzicologul Vasile Pohoață cu sprijinul părintelui Irimia, preot paroh pe atunci al bisericii Zlataust.

Ce reprezintă restaurarea mormântului lui Barbu Lăutaru, a cărui faimă a devenit cu adevărat legendară de-a lungul timpului, pentru inițiatoarea acestui proiect de suflet – doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu, ne va dezvălui chiar dumneaei astăzi, miercuri, 3 septembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

