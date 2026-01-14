Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți
Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 10:14
Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 10:14
„SARA PE DEAL”, la Biblioteca Publică Cotnari, proiect interbibliotecar național „Sara pe deal, la Cotnari” – atelier de pictură...
Programul Național „Masă Sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget total care depășește 1,5 miliarde de lei, în creștere cu...
Omul care aduce vestea ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava Mesajul organizatorilor:...
Săptămâna aceasta, la „Oameni și idei”, vorbim despre Ziua Culturii Naționale din perspectiva artei contemporane, mai exact din perspectiva...
Anul 2025 a fost unul intens pentru sistemul educațional din România, marcat de proteste, măsuri de austeritate și polarizare publică. Sub...
Omul care aduce vestea Sezonul gripal este în toi. Vaccinarea, principala măsură de protecție Care sunt simptomele care ne trimit direct la...
Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie Biblioteca Județeană „C.Sturdza” Bacău ne invită în culisele vieții eminesciene cu accent pe...
Reporterii Incubator Radio se întorc pe frecvențe și se pregătesc pentru cea mai solicitantă perioadă din an: sesiunea. Aurora Șarig a...