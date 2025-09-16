Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.

În universul comercializării materialelor de construcții din județul Neamț, o firmă din Poiana Teiului a devenit un nume de încredere și o marcă de încredere.

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.

Publicat de mihaipohoata, 16 septembrie 2025, 12:33


Care a fost motivația pentru a pune cap la cap ideile pentru a crea această inițiativă, cum a fost identificată această oportunitate în județul Neamț și zona Tulgheș, Harghita,  care au fost momentele dificile și cum au fost depășite și încotro se va îndrepta pe viitor această afacere?

Ne va lămuri  Vasilică Scripcaru, întreprinzător din Poiana Teiului, Neamț astăzi, marți, 16 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: Vasilică Scripcaru, întreprinzător din Poiana Teiului, Neamț.

