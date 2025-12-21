Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

Publicat de cristinaspinu, 21 decembrie 2025, 11:01


Natalia Gordienko a lansat pe final de an un nou single – ”Noi doi’’, o piesă romantică ce beneficiază de un videoclip alb-negru, cinematografic.

Natalia este o artistă care se bucură de mare succes atât în Republica Moldova cât și în România.

În anul 2006, Natalia Gordienko a participat la Eurovision cu piesa ”Loca”, împreună cu Arsenium și Connect-R, iar în 2021 s-a calificat în finala Eurovision cu piesa ”Sugar”.

A studiat pianul timp de 7 ani, iar după ce a terminat liceul, perioadă în care a participat la numeroase concursuri muzicale naționale și internaționale, Natalia a intrat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la secția Pop și Jazz Vocal.

În 2010, Natalia a lansat primul album – „Time”, iar un an mai târziu și pe al doilea , intitiulat „Cununa de flori”. În anul 2015 a semnat cu FLY RECORDS pentru single-ul ”Summertime”.

În anul 2008 prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova i-a fost conferit titlul de „Artistă Emerită a Republicii Moldova”.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Natalia Gordienko la matinalul de week-end despre noul single dar, despre cum a fost anul 2025 pentru artistă și care sunt proiectele pentru anul viitor.

Ascultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei ”Noi doi”!

Etichete:
Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 19 decembrie 2025, 10:07

Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului”, autenticitate și spirit...

Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 19 decembrie 2025, 09:42

Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași Marcel Toader, președintele Asociației Horpaz – Atitudine Civică, în matinal cu...

Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(INTERVIU) Mariana Mihăilă, la Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (18.12.2025)
Emisiuni joi, 18 decembrie 2025, 18:52

(INTERVIU) Mariana Mihăilă, la Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (18.12.2025)

Mariana Mihăilă este o artistă foarte îndrăgită în Republica Moldova. Pe parcursul anilor 2001-2004 a studiat la liceului teoretic „Petru...

(INTERVIU) Mariana Mihăilă, la Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (18.12.2025)
Reuniunea alaiurilor de iarnă de la Miroslava (rdp.). Ozana Dram, managerul Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.12.2025.
Emisiuni joi, 18 decembrie 2025, 12:53

Reuniunea alaiurilor de iarnă de la Miroslava (rdp.). Ozana Dram, managerul Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.12.2025.

Comuna ieșeană Miroslava a găzduit recent o reuniune a alaiurilor de iarnă foarte spectaculoasă. Vă oferim prilejul întâlnirii cu membri ai...

Reuniunea alaiurilor de iarnă de la Miroslava (rdp.). Ozana Dram, managerul Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.12.2025.
Emisiuni joi, 18 decembrie 2025, 10:14

Gimnastică Ritmică pe podium. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Gimnastică Ritmică pe podium! Prof. Constantin Radu – Clubul de gimnastică Corrado, Andreea Verdeș – Clubul de gimnastică Corrado,...

Gimnastică Ritmică pe podium. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 18 decembrie 2025, 09:26

Reporterii Incubator au colindat în matinalul de la Radio Iași

Reporterii Incubator, Aurora Șarig și Eduard Iacob alături de Raluca Cebere, Maria Nedelcu și Andreea Drîlea au colindat în matinalul de la...

Reporterii Incubator au colindat în matinalul de la Radio Iași
Emisiuni joi, 18 decembrie 2025, 08:33

Popești, Iași: concertul extraordinar de Crăciun „Vis de iarnă” – temă a emisiunii Tradiții de joi, 18 DECEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

În ziua de duminică, 14 decembrie 2025, începând cu ora 14, în incinta Așezământului Cultural Popești, județul Iași, am participat la...

Popești, Iași: concertul extraordinar de Crăciun „Vis de iarnă” – temă a emisiunii Tradiții de joi, 18 DECEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 17 decembrie 2025, 09:51

Decembrie efervescent la Biblioteca Județeană Bacău. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Decembrie efervescent la Biblioteca Județeană Bacău. Obiceiuri și tradiții românești, cărți bune și oameni de soi. Adrian Jicu, director...

Decembrie efervescent la Biblioteca Județeană Bacău. Bună Dimineața cu Adina Șuhan