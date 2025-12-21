(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

Publicat de cristinaspinu, 21 decembrie 2025, 11:01



Natalia Gordienko a lansat pe final de an un nou single – ”Noi doi’’, o piesă romantică ce beneficiază de un videoclip alb-negru, cinematografic.

Natalia este o artistă care se bucură de mare succes atât în Republica Moldova cât și în România.

În anul 2006, Natalia Gordienko a participat la Eurovision cu piesa ”Loca”, împreună cu Arsenium și Connect-R, iar în 2021 s-a calificat în finala Eurovision cu piesa ”Sugar”.

A studiat pianul timp de 7 ani, iar după ce a terminat liceul, perioadă în care a participat la numeroase concursuri muzicale naționale și internaționale, Natalia a intrat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la secția Pop și Jazz Vocal.

În 2010, Natalia a lansat primul album – „Time”, iar un an mai târziu și pe al doilea , intitiulat „Cununa de flori”. În anul 2015 a semnat cu FLY RECORDS pentru single-ul ”Summertime”.

În anul 2008 prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova i-a fost conferit titlul de „Artistă Emerită a Republicii Moldova”.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Natalia Gordienko la matinalul de week-end despre noul single dar, despre cum a fost anul 2025 pentru artistă și care sunt proiectele pentru anul viitor.

Ascultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei ”Noi doi”!