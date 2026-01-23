(INTERVIU) Colegiul Național Iași aniversează 198 de ani de la întemeiere. Elena Calistru, directorul instituției: ”Performanța, excelența, dar și deschiderea către noutate înseamnă foarte mult pentru Colegiul Național Iași.”

Cu aproape două secole de istorie în spate, Colegiul Național Iași sărbătorește 198 de ani de la întemeiere printr-un adevărat maraton de activități educaționale, culturale și științifice. Zeci de evenimente, desfășurate pe parcursul mai multor zile, implică elevi de toate vârstele. Profesori invitați din mediul academic, cultural și medical, dar și absolvenți ai instituției, confirmând vitalitatea și diversitatea uneia dintre cele mai prestigioase școli ieșene.

Punctul culminant al manifestărilor va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, când comunitatea școlară se va reuni în cadrul festivității oficiale de celebrare, urmată de un spectacol aniversar și de emoționantă întâlnire dedicată profesorilor de ieri și de azi.

Despre semnificația acestei aniversări și despre misiunea Colegiului Național Iași a discutat Andreea Daraban cu Elena Calistru, directorul instituției.

Andreea Daraban: Colegiul Național Iași are, iată, o istorie bogată, începută în anul 1828, ca Gimnaziul Vasilian și care se întinde de-a lungul a aproape două secole. Cum descrieți această moștenire și ce înseamnă pentru comunitatea școlară această aniversare?

Elena Calistru: 198 de ani nu este o perioadă scurtă de timp. Colegiul Național s-a înființat, așa cum ați spus, la 23 ianuarie 1828. Suntem la aproape două secole de existență, prima instituție de învățământ preuniversitar în limba română din Moldova, prin filiațiile noastre, rude cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, prima universitate din țară, cea mai veche universitate. O tradiție extrem de bogată, onorantă, dar în același timp și provocatoare, pentru că generațiile de azi, de mâine, vor trebui să fie permanent pe măsura acestei tradiții și să o depășească. Și credem noi că reușim să facem aceste lucruri. Performanța, excelența, dar și deschiderea către noutate, către ceea ce vine provocator din societate, înseamnă foarte mult pentru Colegiul Național, care, prin actul pedagogic, prin ceea ce fac colegii noștri, își asumă aceste provocări ale viitorului.

Andreea Daraban: Programul Zilelor Colegiului Național este extrem de dens și variat, cu zeci de evenimente educative, artistice și științifice. Ce se va întâmpla vineri, pe 23 ianuarie? Înțeleg că atunci este punctul culminant al manifestărilor.

Elena Calistru: Da, 23 ianuarie e ziua noastră de naștere. Prin tradiție, are loc celebrarea acestei zile, în sala de festivități, în care invitații noștri, foști elevi ai Colegiului Național, reprezentanți ai autorităților locale, profesorii de azi și de ieri ai școlii, împreună cu elevii școlii, participă la această celebrare, care este întinsă pe mai multe momente. Momentul aniversar propriu-zis, apoi serbarea școlii, realizată de către elevii și colegii noștri și apoi, în fiecare an, are loc tradiționala întâlnire între foștii profesori ai școlii și actualii profesori. Colegii noștri, în vremuri complicate, provocatoare, au contribuit la ceea ce înseamnă existența Colegiului Național, la o fundație de calitate. S-au constituit în modele reprezentative pentru generațiile de ieri și de astăzi. Și de aceea, întotdeauna, această întâlnire, în care se deapănă amintiri, dar uneori se deapănă și modele de practică profesională, de, să spunem, implicare caracterială, sunt extrem de binevenite.

Andreea Daraban: Colegiul Național se mândrește cu rezultate remarcabile. Nu mai departe de ieri, ați primit vești foarte frumoase, rezultate de excepție la prima olimpiadă județeană a anului, respectiv Olimpiada de Statistică.

Elena Calistru: Da, este o competiție nouă, intrată în calendarul olimpiadelor școlare. Opt echipe ale Colegiului Național sunt calificate la faza națională a Olimpiadei de Statistică, cu punctaje maxime. Sigur că ne mândrim și așteptăm și restul olimpiadelor. Activitatea de performanță a Colegiului Național este cunoscută și elevii, dar și colegii noștri își doresc această activitate. Și ea nu se realizează doar pe un singur palier. Reamintesc că în raportul Inspectoratului Școlar Județean, de anul acesta, este menționat faptul că, în afară de numărul mare de premii pe care le avem, avem și cea mai mare diversitate a disciplinelor la care suntem premiați, nu doar la unele discipline. Pentru că elevii trebuie să-și atingă potențialul, să-și urmeze pasiunile, iar, în egală măsură, colegii mei sunt extrem de dedicați la toate disciplinele și îi coordonează, astfel încât elevii să-și găsească calea.

Andreea Daraban: Anul trecut ați avut și o serie de olimpici internaționali care, iată, onorează instituția pe lângă zecile de olimpici naționali care au urcat pe podium. Sigur că da. O amintim pe Ilinca Radu, actualmente elevă în clasa a IX-a, dublu olimpică internațională la Matematică și Informatică. Îl amintim pe George Asandei, olimpic la Informatică. Luiza Mihai, care a ”recidivat”, olimpică internațională la Olimpiada internațională de Lingvistică, al doilea an consecutiv. Să nu uităm faptul că la această Olimpiadă de Lingvistică calificarea se face tot printr-o etapă internațională prin Asia Pacific. Deci copiii aceștia au fost trecuți prin două faze de olimpiade internaționale. Și aș vrea să menționez aici faptul că, an de an, Colegiul Național este invitat la celebrul Concurs de matematică al școlilor asiatice, unde elevii noștri, coordonați de colegii mei din Catedra de Matematică, primesc medalii și premii excepționale și mulțumesc cu această ocazie Asociației Părinților din Colegiul Național, care susține această activitate, participarea la aceste concursuri internaționale, premiile pentru olimpici și numeroase activități educative pe care noi le desfășurăm. De asemenea, tot la Matematică, să nu uităm, faptul că avem acel Turneu al Tinerilor Matematicieni, care se realizează în colaborare cu Franța. Acolo sunt realmente adevărate echipe de cercetare, coordonate de colegii mei, profesorii Colegiului Național, împreună cu colegi de la Facultatea de Matematică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” și le mulțumim pentru aceasta. Nivelul este foarte, foarte ridicat, dar este o provocare pentru ceea ce înseamnă gândirea altfel, gândirea critică, ieșirea din anumite norme curriculare standard ale școlii și o pregătire, de fapt, pentru viitor a elevilor noștri.

Andreea Daraban: Ce rol joacă tradiția, dar și inovația pedagogică în aceste realizări?

Elena Calistru: Un rol foarte mare. Sunt elemente de tradiție care nu pot fi eludate, care sunt preluate, dar care sunt transformate și adaptate. Noile tehnologii, se vorbește astăzi despre inteligența artificială, toate aceste provocări ale viitorului trebuie integrate și trebuie să fie prietenii noștri. Pandemia ne-a arătat că aceste provocări pot deveni prietenii noștri, dar ca în orice element trebuie să existe un echilibru, un echilibru între ceea ce se realizează. Suntem încă la început, dar elementele acestea sunt integrate în procesul educațional la toate disciplinele și facilitează, prin informația pe care o dau, prin instrumentele moderne de evaluare, facilitează actul educațional.

Andreea Daraban: Care sunt obiectivele Colegiului Național Iași pe viitor? Zilele acestea, de exemplu, se trimit către inspectoratele școlare planurile de școlarizare pentru anul viitor. Se va menține același număr de clase la început de ciclu?

Elena Calistru: Noi am trimis planul de școlarizare, am propus același număr de clase și la gimnaziu și la liceu, 5 clase la gimnaziu, 5 clase la liceu, o formulă pe care o considerăm de succes pentru elevii noștri. La liceu avem atât profil Matematică-informatică, cât și Științe și Filologie, astfel încât să oferim posibilitatea elevilor de a se regăsi pentru toate pasiunile lor și pentru ceea ce doresc. La gimnaziu avem atât clase obișnuite, cât și clase intensiv limba engleză, pentru că opțiunile părinților și ale elevilor sunt diverse și trebuie să se regăsească în Colegiul Național aceste opțiuni. Trebuie să venim în întâmpinarea lor. Permanent avem ceva de îmbunătățit. Orice activitate este perfectibilă. Integrăm activitățile și noutățile în activitatea noastră. Și fac aici o paranteză. Anul trecut, prin PNRR, colegii noștri, la nivelul școlii, au accesat două laboratoare: unul de robotică și unul de lingvistică, în care elevii noștri realizează activități și constituie un pas înainte pentru a se pregăti pentru diferite provocări. Și, să știți, că nu doar pentru Informatică sunt acestea, ci se realizează activități la diferite discipline în aceste laboratoare, pentru că instrumentele puse la dispoziție, softurile respective, pot fi utilizate și la diferite discipline. Și, până la urmă, elevul este câștigat din toate aceste investiții.

