Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 10:06
Bacau – Începe Bac-Fest!
Festivalul Național „George Bacovia”, organizat de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, cu finanțare de la Consiliul Județean Bacău, debutează mâine, 17 septembrie 2025.
Adrian Jicu, managerul bibliotecii, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
BAC-FEST. FESTIVALUL NAȚIONAL „GEORGE BACOVIA” – 17-20 septembrie 2025
17 septembrie 2025, miercuri
12.00-13.30 Colocviile revistei „Ateneu”: Ateneu – o revistă centenară – moderator Carmen Mihalache (Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău)
18.00-18.30 Cărțile Bac-Fest: Ioana Pârvulescu – Aurul pisicii (prezintă Adrian Jicu) și Iuliana Miu – Mircea Nedelciu. Un personaj principal (prezintă Marius Manta) (Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău)
18.30-19.30: Premiile revistei „Ateneu” (Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău)
18 septembrie 2025, joi
10.00-11.30 Podcast-urile Bac-Fest: Acasă la Bacovia. Cu Damian Anfile (Casa Memorială „George Bacovia”)
12.00-13.30 Dialogurile Bac-Fest: Despre cărți și lectură în era digitală. Cu Damian Anfile și Adrian Jicu (Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău)
12.00-13.30 Dezbaterile Bac-Fest: Viața lui Bacovia (Colegiul „Ferdinand” Bacău)
18.00-19.00 Gala Premiilor Festivalului Național „George Bacovia” (Teatrul Municipal Bacovia)
19.00-20.00 Muzica Bac-Fest: Ada Milea & Berti Barbera – Amintiri din copilărie. Sunet: Victor Panfilov (Teatrul Municipal Bacovia)
19 septembrie 2025, vineri
12.00-12.30 Muzica Bac-Fest: Recital folcloric Ansamblul Profesionist Busuiocul (Salina Târgu-Ocna)
12.30-14.00 Salina cu poeți – moderator Violeta Savu (Salina Târgu-Ocna)
17.00-17.30 Murala Bac-Fest: Karskione – Solomon Marcus (Strada Libertății nr. 1, Camera de Comerț Bacău)
17.30-18.00 Cărțile Bac-Fest: Cornel Simion Galben – Solomon Marcus. Prezintă Adrian Jicu (Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău)
18.00-18.30: Vernisajele Bac-Fest: Portret Bacovia. Coordonator Victor Eugen Mihai – VEM (Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău)
18.30-19.30 Colocviul UZPR: Jurnalismul cultural în lumea globală (moderatori: Cornel Cepariu și Adrian Jicu, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău)
20 septembrie 2025, sâmbătă
10.00-14.00 Via Bacovia Trail (Luizi Călugăra, Bacău)
14.00-15.00 Muzica Bac-Fest: Brothers of Rock (Biserica Luizi Călugăra, Bacău)