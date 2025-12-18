Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Gimnastică Ritmică pe podium. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 10:14


Gimnastică Ritmică pe podium!

Prof. Constantin Radu – Clubul de gimnastică Corrado, Andreea Verdeș – Clubul de gimnastică Corrado, Bianca Răutu – Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași, Elisabeta Corduneanu – Clubul sportiv Unirea Iași invitați în matinalul de la Radio Iași:

 

PALMARESUL SPORTIVELOR – GIMNASTICĂ RITMICĂ Iasi(2025)

  1. COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

1.Turneul Internațional BOSPHORUS CUP 2025 – Istanbul, Turcia

VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA

🥇 Aur – minge  🥈 🥈 🥈 🥈 4 x Argint – individual compus,cerc, măciuci, panglică

RĂUTU BIANCA LARISA (seniori)

Locul V – individual compus

CORDUNEANU ELISABETA (prejuniori)

🥉 Bronz – panglică

2.Cupa Europeană – Baku, Azerbaidjan 2025

VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA

Locul VI – finala individuală

3.Turneul Internațional „Gratia Primăverii” – Chișinău

BALINT ADELA (9 ani) – 🥇 Aur individual compus

DOLNICEANU ILINCA – 🥈 Argint individual compus

4.Turneul Internațional IRINA DELEANU CUP 2025 – Brașov, România

VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA

🥈 🥈 2 x Argint – individual compus, panglică     🥉 Bronz – minge

RĂUTU BIANCA LARISA (seniori)

🥉 Bronz – măciuci Locul IV – individual compus

5.Campionatul European de Gimnastică Ritmică – Tallinn, Estonia

37 de țări participante, 150 de senioare

VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA – calificată în finala europeană

6.Jocurile Mondiale Universitare – Rhine-Ruhr, Germania 2025

VERDEȘ ANDREEA Locul IV – finala la cerc

7.Campionatul Mondial Rio de Janeiro

VERDES ANDREEA- la doar 3 locuri distanta de finala individuala locul 21

8.Campionatele Balcanice – Serbia

RĂUTU BIANCA LARISA

🥇🥇 2 x Aur – individual compus, cerc  🥈🥈2x  Argint – măciuci, panglică

🥉 Bronz – minge

CORDUNEANU ELISABETA (prejuniori)

🥈 🥈 2x  Argint – echipe (cu Maia Metea, Cluj-Napoca) + panglică 🥉 Bronz – cerc

CANTEMIR DELIA (9 ani) -Locul V

BILANȚ INTERNAȚIONAL – 2025

Medalii obținute în competiții internaționale:  20

🥇 Aur: 4   🥈 Argint: 11 🥉 Bronz: 5

 

  1. COMPETIȚII NAȚIONALE

1.Campionatul Național Școlar

FLORICI CATHERINE (juniori)

🥈🥈🥈🥈 4x  medalii de argint – individual compus, panglică, cerc, minge

FLORICI ALESSANDRA –  Locul IV – cerc  Locul V – individual compus

2.Trofeul Școlarului

CANTEMIR DELIA (9 ani)

🥇🥇🥇 3x Aur – individual compus, panglică, coardă

BALINT ADELA (8 ani)

🥇🥇🥇 3x Aur – individual compus, fără obiect, coardă

DOLNICEANU ILINCA (8 ani)

🥈🥈🥈 3x Argint – individual compus, fără obiect, coardă

VIERU MARIA (8 ani)

🥉🥉 2x Bronz – fără obiect, coardă

IACOMMI EMMA(8 ani) 🥇 Aur – coardă 🥈 Argint – fără obiect

3.Cupa Prietenia – Baia Mare

IACOMMI EMMA (8 ani) 🥈 Argint – coardă 🥉🥉2x Bronz – individual compus, fără obiect

IACOBUȚE SOPHYA (9 ani)🥈 Argint – coardă🥉 Bronz – fără obiect

CATUR DARIA (9 ani)🥈 Argint – panglică🥉 Bronz – coardă

CONSTANTIN CARLA (11 ani)🥉🥉2x  Bronz – minge, panglică

FLORICI ALESSANDRA (juniori)🥇 Aur – măciuci🥈 Argint – panglică

🥉 Bronz – individual compus

FLORICI CATHERINE (juniori)

🥇🥇🥇 3 x Aur – minge, panglică, individual compus

GURIA ELENA (seniori)🥉 Bronz – minge

ZUGRAVU DENISA (seniori)🥈 Argint – minge🥉 Bronz – panglică

4.Campionatele Naționale Copii și Prejuniori

CORDUNEANU ELISABETA (12 ani) – Campioană Națională

🥇 Aur – cerc🥈🥈🥈🥈 4 x Argint – individual compus, minge, măciuci, panglică

CANTEMIR DELIA (9 ani) – Campioană Națională

🥇🥇 2xAur – individual compus, coardă 🥉 Bronz – panglică

BALINT ADELA (8 ani) – Campioană Națională Absolută

🥇🥇🥇 3x Aur – individual compus, coardă, fără obiect

DOLNICEANU ILINCA Locul V – individual compus

ECHIPA JUNIORI IV  🥇 Campioane Naționale pe echipe

5.Campionatele Naționale Junioare și Senioare – Ploiești 2025

VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA

🥇 Aur – măciuci   🥈🥈🥈🥈 4x Argint – individual compus, cerc, minge, panglică

RĂUTU BIANCA LARISA

🥉 🥉 Bronz – echipe si panglică Locul VI – individual compus

6.Cupa României

🥇 Campioană a României – BALINT ADELA (8 ani)

🥇 Campioană a României – CANTEMIR DELIA (9 ani)

🥈 Vicecampioana a Romaniei – CORDUNEANU ELISABETA (12 ani)

🥉 Medaliata cu Bronz – RĂUTU BIANCA LARISA (seniori)

Locul V – DOLNICEANU ILINCA (8 ani)

BILANȚ NAȚIONAL – 2025

Medalii obținute în competiții naționale: 58 medalii

🥇 Aur: 21🥈 Argint: 22 🥉 Bronz: 15

BILANȚ GENERAL MEDALII – 2025

🥇 MEDALII DE AUR: 25🥈 MEDALII DE ARGINT: 33🥉 MEDALII DE BRONZ: 20

TOTAL GENERAL: 78 MEDALII

 

 

