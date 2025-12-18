Gimnastică Ritmică pe podium. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Prof. Constantin Radu – Clubul de gimnastică Corrado, Andreea Verdeș – Clubul de gimnastică Corrado, Bianca Răutu – Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași, Elisabeta Corduneanu – Clubul sportiv Unirea Iași invitați în matinalul de la Radio Iași:
PALMARESUL SPORTIVELOR – GIMNASTICĂ RITMICĂ Iasi(2025)
- COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
1.Turneul Internațional BOSPHORUS CUP 2025 – Istanbul, Turcia
VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA
🥇 Aur – minge 🥈 🥈 🥈 🥈 4 x Argint – individual compus,cerc, măciuci, panglică
RĂUTU BIANCA LARISA (seniori)
Locul V – individual compus
CORDUNEANU ELISABETA (prejuniori)
🥉 Bronz – panglică
2.Cupa Europeană – Baku, Azerbaidjan 2025
VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA
Locul VI – finala individuală
3.Turneul Internațional „Gratia Primăverii” – Chișinău
BALINT ADELA (9 ani) – 🥇 Aur individual compus
DOLNICEANU ILINCA – 🥈 Argint individual compus
4.Turneul Internațional IRINA DELEANU CUP 2025 – Brașov, România
VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA
🥈 🥈 2 x Argint – individual compus, panglică 🥉 Bronz – minge
RĂUTU BIANCA LARISA (seniori)
🥉 Bronz – măciuci Locul IV – individual compus
5.Campionatul European de Gimnastică Ritmică – Tallinn, Estonia
37 de țări participante, 150 de senioare
VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA – calificată în finala europeană
6.Jocurile Mondiale Universitare – Rhine-Ruhr, Germania 2025
VERDEȘ ANDREEA Locul IV – finala la cerc
7.Campionatul Mondial Rio de Janeiro
VERDES ANDREEA- la doar 3 locuri distanta de finala individuala locul 21
8.Campionatele Balcanice – Serbia
RĂUTU BIANCA LARISA
🥇🥇 2 x Aur – individual compus, cerc 🥈🥈2x Argint – măciuci, panglică
🥉 Bronz – minge
CORDUNEANU ELISABETA (prejuniori)
🥈 🥈 2x Argint – echipe (cu Maia Metea, Cluj-Napoca) + panglică 🥉 Bronz – cerc
CANTEMIR DELIA (9 ani) -Locul V
BILANȚ INTERNAȚIONAL – 2025
Medalii obținute în competiții internaționale: 20
🥇 Aur: 4 🥈 Argint: 11 🥉 Bronz: 5
- COMPETIȚII NAȚIONALE
1.Campionatul Național Școlar
FLORICI CATHERINE (juniori)
🥈🥈🥈🥈 4x medalii de argint – individual compus, panglică, cerc, minge
FLORICI ALESSANDRA – Locul IV – cerc Locul V – individual compus
2.Trofeul Școlarului
CANTEMIR DELIA (9 ani)
🥇🥇🥇 3x Aur – individual compus, panglică, coardă
BALINT ADELA (8 ani)
🥇🥇🥇 3x Aur – individual compus, fără obiect, coardă
DOLNICEANU ILINCA (8 ani)
🥈🥈🥈 3x Argint – individual compus, fără obiect, coardă
VIERU MARIA (8 ani)
🥉🥉 2x Bronz – fără obiect, coardă
IACOMMI EMMA(8 ani) 🥇 Aur – coardă 🥈 Argint – fără obiect
3.Cupa Prietenia – Baia Mare
IACOMMI EMMA (8 ani) 🥈 Argint – coardă 🥉🥉2x Bronz – individual compus, fără obiect
IACOBUȚE SOPHYA (9 ani)🥈 Argint – coardă🥉 Bronz – fără obiect
CATUR DARIA (9 ani)🥈 Argint – panglică🥉 Bronz – coardă
CONSTANTIN CARLA (11 ani)🥉🥉2x Bronz – minge, panglică
FLORICI ALESSANDRA (juniori)🥇 Aur – măciuci🥈 Argint – panglică
🥉 Bronz – individual compus
FLORICI CATHERINE (juniori)
🥇🥇🥇 3 x Aur – minge, panglică, individual compus
GURIA ELENA (seniori)🥉 Bronz – minge
ZUGRAVU DENISA (seniori)🥈 Argint – minge🥉 Bronz – panglică
4.Campionatele Naționale Copii și Prejuniori
CORDUNEANU ELISABETA (12 ani) – Campioană Națională
🥇 Aur – cerc🥈🥈🥈🥈 4 x Argint – individual compus, minge, măciuci, panglică
CANTEMIR DELIA (9 ani) – Campioană Națională
🥇🥇 2xAur – individual compus, coardă 🥉 Bronz – panglică
BALINT ADELA (8 ani) – Campioană Națională Absolută
🥇🥇🥇 3x Aur – individual compus, coardă, fără obiect
DOLNICEANU ILINCA Locul V – individual compus
ECHIPA JUNIORI IV 🥇 Campioane Naționale pe echipe
5.Campionatele Naționale Junioare și Senioare – Ploiești 2025
VERDEȘ ANDREEA-CRISTINA
🥇 Aur – măciuci 🥈🥈🥈🥈 4x Argint – individual compus, cerc, minge, panglică
RĂUTU BIANCA LARISA
🥉 🥉 Bronz – echipe si panglică Locul VI – individual compus
6.Cupa României
🥇 Campioană a României – BALINT ADELA (8 ani)
🥇 Campioană a României – CANTEMIR DELIA (9 ani)
🥈 Vicecampioana a Romaniei – CORDUNEANU ELISABETA (12 ani)
🥉 Medaliata cu Bronz – RĂUTU BIANCA LARISA (seniori)
Locul V – DOLNICEANU ILINCA (8 ani)
BILANȚ NAȚIONAL – 2025
Medalii obținute în competiții naționale: 58 medalii
🥇 Aur: 21🥈 Argint: 22 🥉 Bronz: 15
BILANȚ GENERAL MEDALII – 2025
🥇 MEDALII DE AUR: 25🥈 MEDALII DE ARGINT: 33🥉 MEDALII DE BRONZ: 20
TOTAL GENERAL: 78 MEDALII