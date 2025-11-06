EXCLUSIVITATE: Cultura populară românească prin sufletul italianului Nicola Perencin – emisiunea Tradiții – 6 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 10:43

Stimați prieteni, reprezentanții Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, în perioada 8 – 10 octombrie 2025, au organizat a XXIV-a ediție a Simpozionului internațional Limbă, cultură și identitate românească.

La propunerea Ioanei Repciuc, specialist în Filologie, am realizat un interviu cu Nicola Perencin, doctor în Filologie, de la Universitatea din Padova, Italia, cel care în programul simpozionului a prezentat lucrarea Un basm „singular” din Bucovina: note metodologice.

Evident că dialogului cu Nicola Perencin ni s-a alăturat și Ioana Repciuc, căreia îi mulțumim.

Povestim despre tema prezentată de Nicola Perencin la simpozion, dar aflăm amănunte concrete și despre teza sa de doctorat în care povestește despre folclorul românesc; un capitol al tezei este dedicat filologului, lingvistului, folcloristului Lazăr Șăineanu, subiect despre care aflăm amănunte concrete.

Dialogul surprinde mult mai multe subiecte despre care a fost, este și va fi interesat Nicola Perencin, îndrăgostit de cultura populară românească. Nicola Perencin ne spune că „folclorul românesc este bogat, viu, arhaic și conservator” constituind pentru cultura umanității „un tezaur pe care trebuie să-l punem în valoare”, pentru că folclorul „poate uni oamenii” într-o lume a dezbinării.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am amintit, și sigur am făcut-o, vă invit să fiți alături de Radio România Iași (pe toate frecvențele: 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM), joi, 6 NOIEMBRIE 2025, imediat după ora 21… până la ora 22, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Ioana REPCIUC