Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii
Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 09:41
Adriana Zamfirescu, psiholog clinician pediatric, psihoterapeut pentru copii și adolescenți, Eduteca Bacău în direct la Radio Iași:
Eduteca PsihoClinic Bacău, locul în care copiii capătă încredere în ei.
Eduteca este un centru de terapii și ateliere Psiho-educaționale pentru copiii tipici dar și atipici – copii încadrați în diverse patologii. Echipa este formată din psihologi, psihoterapeuți, terapeuți ocupaționali și psihopedagogi.