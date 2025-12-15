Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 09:00

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan:

Marți, 16 decembrie 2025, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul folcloric „Să nu uităm … de Crăciun”, la Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Programul evenimentului constă din cântece și jocuri tradiționale bucovinene, interpretate de Ansamblul Studențesc „Arcanul USV”. Pe scenă mai este invitat și Ansamblul „Stejarul”, din orașul Cajvana.

Accesul la spectacol este liber, în limita locurilor disponibile.

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio”!

Etichete:
„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România
Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 11:06

„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România

Documentarul Recorder, „Justiție capturată”, a readus în prim-plan discuțiile despre justiția din România și despre lupta anticorupție....

„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România
Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 09:00

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.   Pe 13 și 14 decembrie, în Sala Voievozilor din Palatul...

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
#StareaEducației(INTERVIU) Mona Coțofan, profesoară de limba română: ”Limitele impuse temelor pentru acasă, prin ordin ministerial, nu sunt realiste, cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”/ Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie: ”La noi, temele nu prea sunt raportate la vârstele elevilor. La clasele primare, sarcina efecturării temelor este supradimensionată.”
Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 08:45

#StareaEducației(INTERVIU) Mona Coțofan, profesoară de limba română: ”Limitele impuse temelor pentru acasă, prin ordin ministerial, nu sunt realiste, cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”/ Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie: ”La noi, temele nu prea sunt raportate la vârstele elevilor. La clasele primare, sarcina efecturării temelor este supradimensionată.”

Ministerul Educației a publicat, săptămâna trecută, un ordin care schimbă regulile privind temele pentru acasă în învățământul...

#StareaEducației(INTERVIU) Mona Coțofan, profesoară de limba română: ”Limitele impuse temelor pentru acasă, prin ordin ministerial, nu sunt realiste, cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”/ Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie: ”La noi, temele nu prea sunt raportate la vârstele elevilor. La clasele primare, sarcina efecturării temelor este supradimensionată.”
Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 11 decembrie 2025, 09:56

Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Darnic pentru Educație” 2025 cu Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială. Adelina Elena Tîrnoveanu, responsabil...

Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 10 decembrie 2025, 17:37

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Dacă îl lăsați aici, îl distrugeți.” Povestea unei familii întoarse în țară după 13 ani în Austria și lupta pentru integrarea copiilor în școala publică

  După 13 ani petrecuți în Austria, familia Serediuc din Iași a decis în 2021 să revină în România. Dorul de casă, libertatea...

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Dacă îl lăsați aici, îl distrugeți.” Povestea unei familii întoarse în țară după 13 ani în Austria și lupta pentru integrarea copiilor în școala publică
Emisiuni miercuri, 10 decembrie 2025, 13:49

Facultatea de Farmacie sărbătorește șase decenii de excelență în învățământul farmaceutic! Decan Lenuța Profire cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.12.2025.

„Facultatea de Farmacie sărbătorește șase decenii de excelență în învățământul farmaceutic”. Facultatea de Farmacie a Universității...

Facultatea de Farmacie sărbătorește șase decenii de excelență în învățământul farmaceutic! Decan Lenuța Profire cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 10.12.2025.
Emisiuni miercuri, 10 decembrie 2025, 10:01

Provocări de sărbători: singur sau în cuplu, cum gestionezi valul de emoții? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Provocări de sărbători: singur sau în cuplu, cum gestionezi valul de emoții? Dana și Gabriel Irimia, psihoterapeuți de cuplu, au vorbit despre...

Provocări de sărbători: singur sau în cuplu, cum gestionezi valul de emoții? Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 10 decembrie 2025, 09:31

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața” cu Adina Șuhan

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan: Duminică, 14 decembrie 2025, la Cabana Bahnari, va avea loc Maratonul...

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața” cu Adina Șuhan