Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 09:00

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan:

Marți, 16 decembrie 2025, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul folcloric „Să nu uităm … de Crăciun”, la Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Programul evenimentului constă din cântece și jocuri tradiționale bucovinene, interpretate de Ansamblul Studențesc „Arcanul USV”. Pe scenă mai este invitat și Ansamblul „Stejarul”, din orașul Cajvana.

Accesul la spectacol este liber, în limita locurilor disponibile.

