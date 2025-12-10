Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 09:31

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan:

Duminică, 14 decembrie 2025, la Cabana Bahnari, va avea loc Maratonul Podu Înalt, ediția a II-a. Evenimentul este organizat de Federația Tinerilor din Vaslui și de Clubul de Ciclism Vaslui, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Vaslui.

La maraton sunt așteptați să participe sportivi din toate zonele țării, care vor lua parte la concursurile de mountain bike sau la cele de alergare. Pe lângă probele competitive va avea loc și Cursa Populară, care îi invită pe vasluieni să descopere orașul prin mișcare.

Participarea la maraton este gratuită și deschisă tuturor celor interesați, indiferent de experiență sau de vârstă.

