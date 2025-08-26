De-ale noastre cu etnologul Adina Hulubaș (26 august 2025)
Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 09:20
De ce ne facem cruce când plecăm la drum?
Etnologul Adina Hulubaș, pe frecvențele Radio România Iași:
Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 09:20
De ce ne facem cruce când plecăm la drum?
Etnologul Adina Hulubaș, pe frecvențele Radio România Iași:
Cifra de afaceri a companiilor care au sediul social în județul Iași a crescut, din 2023 până în 2024, cu zece procente, asta, deși numărul...
În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, facem popas acasă la armenii din Municipiul Roman, județul Neamț. Stăm de vorbă cu...
După trei ani în care Ucraina a rezistat în fața invaziei rusești, cu sacrificii imense, cei mai importanți lideri ai lumii caută soluții...
Caligrafia, dacă e să încercăm o definiție, înseamnă scrierea de mână într-un mod estetic și care prezintă o anumită eleganță....
În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași. Concret, poposim în incinta Muzeului...
Ofertele de vizitare, de explorare a naturii, invitațiile în cheie turistică pentru zona Moldovei nu ar trebui ignorate. Ba dimpotrivă, e încă...
Frustrare, nepăsare, lipsa voinței, anxietate sau furie sunt câteva dintre stările prin care trec adolescenții. Despre cum îi putem ajuta pe...
Potrivit unei statistici, la nivel național, sunt peste 1800 de service-uri GSM. Deși e văzută ca o zonă de business atomizată, ea răspunde...